استحداث فئة ضمن جائزة التميز الاجتماعي برأس الخيمة

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«جائزة التميز الاجتماعي برأس الخيمة»، برئاسة خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، عن استحداث فئة جديدة تحت عنوان «المبادرة المتميزة في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الاجتماعية»، وذلك ضمن فئات الدورة الخامسة للجائزة، التي تُنظم هذا العام تحت شعار: «التميز في عام المجتمع»، تماشياً مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات.

وأوضح بن عنبر أن باب التسجيل والترشح للجائزة سيُغلق في أكتوبر القادم، على أن تبدأ مرحلة تقييم الملفات مباشرة بعد ذلك، يليها مرحلة المقابلات الشخصية مع المرشحين أصحاب أفضل ثلاثة ملفات في كل فئة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد أن استحداث فئة المبادرة الرقمية يعكس التحولات الجوهرية في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتقديراً للمشاريع التي توظف التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في الارتقاء بجودة حياة الأفراد، وتعزيز الكفاءة والاستدامة في العمل المجتمعي.

وأشار بن عنبر إلى أن الجائزة في دورتها الخامسة تشمل 11 فئة رئيسية و5 فئات فرعية، تغطي طيفاً واسعاً من مجالات العمل الاجتماعي والإبداع المجتمعي، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الإنسان وتعزيز التلاحم الوطني، وترسيخ ثقافة التميز كمبدأ تنموي مستدام.