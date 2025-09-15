مجلس اجتماعي برأس الخيمة يناقش رؤية 2071

أكد مشاركون في المجلس الاجتماعي «الإمارات 2071.. رؤية شبابية لمستقبل وطن»، الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مجلس رأس الخيمة للشباب، ضرورة تحويل رؤية الإمارات 2071 إلى مشاريع واقعية وملموسة.

كما أكدوا أهمية استشراف مستقبل الأمن الوطني، باعتباره محوراً حساساً، يتقاطع مع الهوية الوطنية والأمان المجتمعي. في بداية النقاش، استعرضت شيخة الحسوني، إحدى خريجات الدبلوم العالي التطبيقي في استشراف المستقبل، محاور رؤية الإمارات 2071، التي تركز على التعليم، والاقتصاد، والحكومة، والمجتمع.

فاطمة محمد الشحي نائب رئيس مجلس رأس الخيمة للشباب، أوضحت أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في صياغة الحلول المستقبلية، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة في مختلف المجالات.

وشدد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، على أهمية تمكين الشباب، باعتباره دوراً وطنياً حيوياً لتعزيز مساهمتهم في رسم مستقبل الدولة. وأكد أن الشباب قادة المستقبل، وهم بحاجة للاستثمار في الوعي، وبناء مجتمع معرفي مستدام.