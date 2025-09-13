240 عاملاً يستفيدون من مبادرة الوقاية من الحر في العين

استفاد أكثر من 240 عاملاً من مبادرة الوقاية من الحر التي أطلقتها بلدية مدينة العين، مستهدفة بذلك عمال مشاريع صيانة البنية التحتية.

وتتمثل أهداف المبادرة في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم العمال، ورعاية الكوادر العاملة والاهتمام بسلامتهم، ما يسهم في الحفاظ على أمنهم وصحتهم.

وتم خلال المبادرة توزيع أدوات الحماية من الحر، إضافة إلى الوجبات الصحية، ولاقت تفاعل واستحسان العمال، لا سيما أنها تجسد مبادئ التكافل الاجتماعي.

ويحرص طاقم عمل بلدية مدينة العين على إطلاق البرامج والمبادرات التي تستهدف فئة العمال وذلك تقديراً لجهودهم وما يؤدونه من أعمال في مختلف القطاعات المهمة مثل القطاعات الإنشائية والزراعية والخدمية.