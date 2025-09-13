خصم النقاط المرورية للملتزمين بمبادرة «يوم بلا حوادث» إلكترونياً

تبدأ وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع جميع القيادات الشرطية بالدولة، بعد غدٍ الاثنين، تنفيذ إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 من السجلات المرورية للملتزمين بتطبيق الاشتراطات الخاصة بمبادرة «يوم بلا حوادث»، التي نفذتها الوزارة مع انطلاق حملتها الفصلية «عام دراسي آمن»، التي صادفت يوم 25 أغسطس الماضي، أول أيام العام الدراسي الجديد.

وسيتم تطبيق عملية الخصم فوراً على الملتزمين، وذلك من خلال النظام الإلكتروني، ومن دون حاجة الملتزمين إلى مراجعة إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة.

وأكد مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، بأن إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، يشمل المسجلين عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالمبادرة، الذين نجحوا في تحقيق أحد اهم اشتراطات المبادرة.

وأفاد العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي، أن المبادرة تهدف إلى غرس ثقافة الالتزام المروري لدى جميع مستخدمي الطريق، وتحقيق رؤية دولة الإمارات للوصول إلى «صفر وفيات مرورية».