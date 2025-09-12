3205 طلاب يغرسون 4260 فسيلة ضمن«ازرع الإمارات»

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز وعي الطلبة بالقطاع الزراعي وترسيخ قيم الاستدامة البيئية، تواصل مبادرة «ازرع الإمارات» تحقيق نتائج ميدانية مميزة، بمشاركة 3205 طلاب وطالبات من 213 مدرسة على مستوى الدولة، حيث تمكنوا من زراعة 4260 فسيلة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

المبادرة، التي تُشرف على تنفيذها جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، تأتي تفاعلاً مع مبادرة وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتستهدف غرس وتوزيع 100 ألف فسيلة في المدارس الحكومية بالدولة.

وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تبذل جهوداً خاصة لحشد المتطوعين من الطلبة وأفراد المجتمع لدعم أهداف المبادرة، مشيراً إلى أن «ازرع الإمارات» تهدف إلى نشر أفضل ممارسات الزراعة المستدامة، وإشراك كافة الفئات المجتمعية في منظومة الإنتاج الزراعي، تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي الوطني.