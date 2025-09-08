قطاع معدات الصيد والرياضات البحرية يتألق في معرض الصيد والفروسية

أتاح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 فرصة أمام الزوار للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات المصنعة للأدوات والمعدات الخاصة بالرحلات البحرية مثل معدات الصيد، وأدوات الملاحة، وأنظمة السلامة، والقوارب عالية الأداء والإكسسوارات البحرية، وأجهزة الاتصالات البحرية، والغوص وغيرها.

ونجح قطاع معدات صيد الأسماك والرياضات البحرية في استقطاب الشغوفين بالأنشطة المائية، عبر تقديمه مجموعة واسعة من المعدات عالية الجودة وأحدث التقنيات، فضلاً عن قيام الخبراء في أجنحة الشركات المشاركة في تقديم إرشادات للهواة والمحترفين.

وشهد المعرض مشاركة مجموعة من أهم شركات المعدات البحرية تتضمن الخليج للرياضات البحرية ورد يم لأدوات الصيد والرحلات، وأف أم بي وسياف مارين والنوف مارين واجلي استيك وهيدرا مرينا وغيره الكثير من شركات أدوات الرحلات البحرية، حيث تعد تلك الشركات ذات أهمية كبيرة سواء على مستوى الهواة أو المحترفين من عشاق البحر والمغامرات، فهي ليست مجرد منصات عرض وبيع، بل تعد ملتقيات معرفية وتجارية وثقافية تسهم في تطوير هذا المجال.

ومنذ اليوم الأول وفر المعرض بيئة للتواصل المباشر بين الهواة، المحترفين، والخبراء، ما يفتح المجال لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة حول أفضل الممارسات في الصيد والرحلات البحرية.

كما شكل فرصة لرفع الوعي لدى الزوار حول أهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة أثناء الرحلات البحرية، من خلال العروض التوضيحية والتوجهات والإرشادات التي يقدمها العاملون على تلك المنصات المشاركة.

وأكد ممثلو الشركات المشاركة أن تواجدهم في المعرض مثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع العملاء الجدد للشركة وخاصة في ظل ما يشهده المعرض من زيادة وحضور كبير من قبل المهتمين بالرياضات البحرية.