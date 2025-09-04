الإماراتيات يشغلن 54% من الوظائف القيادية للمواطنين في القطاع الخاص

أظهرت إحصاءات مرصد سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع حضور المرأة الإماراتية في وظائف القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نافس»، وهو ما يعكس نجاح سياسات التمكين، التي انتهجتها دولة الإمارات والتي أسهمت في تعزيز ثقة الكفاءات الوطنية النسائية بقدرتها على المنافسة، ومكنتهن من الانخراط في مختلف القطاعات الحيوية التي تدعم اقتصاد الدولة.

وبحسب الإحصاءات فإن المرأة الإماراتية باتت تستحوذ على نسب متقدمة في الوظائف النوعية بالقطاع الخاص، حيث تشغل 54% من إجمالي المناصب القيادية التي يشغلها المواطنون، وتستحوذ على 90% من المهن الصحية، إضافة إلى 98% من المهن التعليمية، وهو ما يؤكد أن حضورها لم يعد رمزياً، بل أصبح أساسياً في القطاعات التي تمس حياة المجتمع مباشرة وتدعم جودة الخدمات.

كما بينت الإحصاءات أن المرأة الإماراتية الماهرة تمثل 71% من إجمالي المواطنين الماهرين في القطاع الخاص، وتشكل بمفردها 97% من إجمالي الإماراتيات العاملات في منشآت الخاص.

إضافة إلى استحواذها على 71% من المهن الفنية والتخصصية، ما يعكس نجاحها في اقتحام الميادين التي تتطلب الكفاءة العلمية والمهارات التقنية المتقدمة، ويؤكد أن تمكين المرأة لم يعد مجرد مبادرة، بل تحول إلى نهج مستدام يرسخ مكانتها في سوق العمل.

ويعكس ارتفاع حضور النساء في القطاع الخاص النهج الشمولي الذي تتبناه الدولة لتعزيز دور المرأة الإماراتية شريكاً استراتيجياً في التنمية، حيث تعتبر عنصراً أساسياً في دفع عجلة الابتكار والإنتاجية، وهو ما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة في توفير بيئة عمل تدعم التنوع والشمولية، وتتيح فرصاً متكافئة لجميع المواطنين دون تمييز.

كما يعكس ذلك كله نجاح الإمارات في تحقيق مستوى متقدم من المساواة بين الجنسين، إذ باتت المرأة تمثل 70% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، 71% منهن من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، ما يدل على أن الأجيال الجديدة من النساء الإماراتيات تتبنى روح المبادرة، وتتمتع بالشغف لخوض مجالات جديدة، والمساهمة في رسم ملامح المستقبل واستغلال الفرص التي باتت الدولة تقدمها في هذا القطاع الحيوي.

ويؤكد نجاح المرأة الإماراتية في القطاع الخاص على وعيها المتنامي بأهمية خوض تجارب مهنية جديدة، وقدرتها على الإسهام بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة، في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ركناً أساسياً في التوطين وتحقيق مستهدفات الإمارات المستقبلية.