18.5 ألف ساعة تطوعية لمشاركي جائزة «عون» في رأس الخيمة

اختتم مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، أمس، فعاليات الدورة الثالثة عشرة لجائزة «عون» للعام الدراسي 2024 – 2025، بتكريم المؤسسات التعليمية والفرق التطوعية على مستوى الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، بمسرح مدارس الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، حيث أنجزت الفرق المشاركة 18.5 ألف ساعة تطوعية.

وأكد راشد محمد الخطيبي الكعبي، مدير مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، الأهمية الاستراتيجية لجائزة «عون» ودورها في ترسيخ قيم البذل والتفاني في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الجائزة تمثل مبادرة نوعية تتجاوز كونها مجرد تكريم رمزي، لتصبح دافعاً حقيقياً لتحفيز الأفراد والمؤسسات على بذل المزيد من الجهود وتعزيز التماسك المجتمعي، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المبادرات والفعاليات التي شهدتها الجائزة بلغ 480 مبادرة وفعالية.

وأشار إلى أن الجائزة شهدت خلال هذا العام، مشاركة 25 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس التي شكلت فرق الهلال الطلابي 32 مدرسة، وبلغ عدد أفراد فرق الهلال الطلابي 3297 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن عدد المدارس الفائزة بالجائزة بلغ 15 مدرسة تنافسوا على 8 فئات على إمارة رأس الخيمة، وشملت الطالب المبتكر، أبطال المجتمع التطوعي، ولي الأمر المتميز، فئة منسق التطوع بالمدرسة.