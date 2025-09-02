الإمارات.. 33.4 درجة مئوية متوسط درجات الحرارة خلال سبتمبر



كشف المركز الوطني للأرصاد أن معدل درجات الحرارة المتوقعة، لشهر سبتمبر الجاري، يبدأ في الانخفاض مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية، متوقعاً في الوقت نفسه سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة بمعدل أمطار سيكون حول المعدل العام، وبواقع 5.5 ملم.

وأوضح أن معدل درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر على مستوى الدولة، سيكون 33.4 درجة مئوية، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر، وتحديداً في فترة الصباح الباكر، على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 76%.

وأشار المركز في تقرير نشره عبر حسابه في «أكس»، أن شهر سبتمبر يعتبر الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض خصوصاً أثناء الليل، وتحديداً خلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الـ23 من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وقال: «إن تأثير منخفض الهند الموسمي يضعف ويتراجع تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة».

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن الرياح الجنوبية الشرقية تسود خلال الشهر مع نهاية الليل، وتتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البحر، وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنة بشهر أغسطس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب على مناطق متفرقة من الدولة.

واستعرض تقرير المركز إحصاءات مناخية، وسجلات تاريخية، حيث تتراوح درجة الحرارة خلال هذا الشهر ما بين 32.3 و34.2°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و38.5 و40.6 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.8 و29.3 °م.

وبحسب الإحصاءات المناخية لشهر سبتمبر فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2006، وتحديداً في منطقة «جبل حفيت»، بواقع 86.4 ملم، بينما شهد شهر سبتمبر عام 2016، تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «مخيرز» التي سجلت 51.1 درجة مئوية.

ووفقاً للإحصاءات فقد شهد العام 2015 تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر سبتمبر بواقع 16.5 درجة مئوية، وذلك في منطقة «جبل جيس».

وبالنسبة للرياح بلغ متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح 92.2 (كم/ س) في الصاع سنة 2023، وبالنسبة للضباب كان أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية في سنة 2014، حيث تكرر حدوث الضباب لـ14 يوماً.