600 مشاركة طلابية في العين بجائزة عون للخدمة المجتمعية

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برنامج جائزة عون للخدمة المجتمعية في جميع مدارس وجامعات الدولة ومراكز أصحاب الهمم للعام الدراسي 2024 - 2025 في دورتها الثالثة عشرة.

وشارك في الجائزة وتحديداً في منطقة العين أكثر من 40 مدرسة حكومية وخاصة، وعدد من الجامعات، ومراكز أصحاب الهمم التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ليصل عدد الطلبة المشاركين إلى 600 طالب وطالبة، إضافة إلى مشاركة 120 منسقاً مدرسياً.

وتنوعت المشاركات بين المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم عدة شرائح منها الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وتبني مبادرات تخدم المجتمع.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز «الهلال» في العين: «شملت الجائزة الأفراد القائمين على الحدث بمن في ذلك فئة منسق التطوع بالمدرسة، وفئة الطالب المبتكر، وفئة ولي الأمر المتميز، وفئة البطل التطوعي، ووضعت لهم معايير مناسبة لخدمة الفئة المستهدفة من قبل مشروع الجائزة، لتصبح فعالياتهم ضمن جائزة عون للخدمة المجتمعية».

وأضاف: للجامعات والمراكز والمؤسسات التعليمية والتأهيلية دور أساسي وجوهري في غرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب غرس ثقافة وروح العمل التطوعي في نفوس الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تعزيز المشاركة المجتمعية، ما يسهم بشكل مباشر في عملية تمكين الفئات الضعيفة والأكثر حاجة.

مشيداً بالدورات السابقة من الجائزة، حيث نالت المؤسسات التعليمية الفائزة بالجائزة بجهودها وبرامجها وأنشطتها التي جسدت أهداف الجائزة، والمتمثلة في مساندة الفئات الضعيفة، وشهدت مجالاتها تنافساً شديداً بين المؤسسات المشاركة التي تميزت برامجها بالتنوع والابتكار.