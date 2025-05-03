برعاية الشيخة هند.. «نسائية دبي» تنظم العرس الجماعي الـ29

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات ومباركة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، وبحضور عدد من الشيخات.

ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، احتفلت جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة بإدارة التدريب والاستشارات بالعرس الجماعي «زفة حراير» في دورته الـ29، في قاعة زعبيل بالمركز التجاري، وزفاف 14 عريساً وعروساً، مساء أمس الأول في قاعة زعبيل 1 بمركز دبي التجاري العالمي.

وعرفاناً بفضلها وتقديراً لجهودها السامية استهلت الجمعية عرسها الـ29 بتقديم شكر وثناء لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وثمنت خولة النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، المشرف العام على إدارة التدريب والاستشارات، رعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لكافة دورات العرس الجماعي.

والذي يعكس تلاحم القيادة مع المجتمع، فالتوجه والتشجيع لإقامة الأعراس الجماعية يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي نادت فيها بضرورة تخفيض تكاليف الزواج للتخفيف عن الشباب وعلى الأسرة ولضمان حياة ميسرة مستقرة، وجمعية النهضة النسائية وانطلاقاً من دورها الاجتماعي تحرص كل الحرص على الاهتمام بالأسرة وكل ما يخص تكوين الأسرة، ومنها الزواج كخطوة مؤسسية أولى لبناء الأسرة.

وأشادت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية بنجاح مبادرة العرس الجماعي في تحقيق استدامة الأسرة الإماراتية، مؤكدة أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات وعلى قمة أولويات القيادة الرشيدة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن.

وأكدت أن «زفة حراير» تمثل ظاهرة وطنية يحتذى بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع، وتسهم في تعزيز قيم ومبادئ التكافل المجتمعي.

وأفادت عفراء مبارك الحاي مدير إدارة التدريب والاستشارات بالجمعية، في تصريحات صحافية على هامش العرس بأن «زفة حراير» ساهمت في تزويج 560 شاباً وشابة خلال 10 سنوات نتج عنهم 364 طفلاً مما ساهم في تكوين أسر مستقرة قادرة على مواجهة التحديات.

وقالت: إن مبادرة الأعراس الجماعية حازت جوائز عديدة وإشادات داخل الدولة وعلى مستوى دول الخليج العربي، ما يعكس دور الجمعية في تمكين الأسرة، والذي يدعم بدوره تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويتماشى مع عام المجتمع، والسياسة الوطنية للأسرة الهادفة إلى تكوين أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة.