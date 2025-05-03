«عامل» منصة لتعزيز التعاون بين شركات المقاولات في رأس الخيمة

نظمت بلدية رأس الخيمة ورشة تعريفية عن منصة «عامل» التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في إمارة رأس الخيمة، عبر تبادل العمالة المؤهلة بشكل قانوني ومرن بين ممثلي شركات مقاولات البناء المحلية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

وأوضحت بلدية رأس الخيمة، أن المبادرة تأتي كحل مبتكر لمواجهة التحديات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في قطاع المقاولات، لا سيما خلال الفترات التي تشهد تفاوتاً في حجم العمل بين المشاريع.

حيث تتيح للشركات نقل العمالة من مواقع تشهد انخفاضاً في الإنتاجية إلى أخرى تحتاج إلى تعزيز طاقتها العاملة، مع ضمان حقوق العمال وبيئة عمل آمنة.

واستعرضت الورشة آليات تنفيذ المبادرة التي ستُدار عبر منصة رقمية تتيح للشركات تسجيل احتياجاتها من العمالة أو الفائض لديها، مع ضمان توافق العمليات مع القوانين المحلية والدولية، بما فيها شروط السلامة وحقوق العمال. كما ناقش الحضور سُبل تعزيز الثقة بين الشركات المشاركة.

وأشارت إلى أن مبادرة «عامل» تمثل خطوة عملية لتعزيز التكامل بين الشركات، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بما يدعم جهود الاستدامة والكفاءة وهي ليست مجرد حل تقني، بل هي نموذج للتعاون الذكي الذي يلامس احتياجات السوق، ويحقق منفعة متبادلة للشركات والعمال على حد سواء.