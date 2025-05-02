منتدى عجمان للتنمية المستدامة يبحث تحقيق أهداف الحياد الكربوني

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن إطلاق منتدى عجمان الدولي للتنمية المستدامة، تحت شعار «الإجراءات المناخية من أجل الحياد الكربوني»، وذلك في مركز عجمان «اكس»، من 6 إلى 7 مايو الجاري.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن المنتدى يشكل منصة دولية رفيعة المستوى تهدف إلى جمع قادة الفكر وصنّاع القرار والباحثين والممارسين من مختلف القطاعات، لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، واستعراض الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني والاستدامة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الزمن الحالي تتسارع فيه تحديات المناخ، وتتزايد فيه وتيرة التحضر، وعليه أصبحت الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مستكملاً أن المدن حول العالم تعد مراكز للفرص، لكنها في الوقت ذاته تواجه هشاشة متزايدة أمام التغير المناخي، والقيود المرتبطة بالموارد، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح الحوسني، أن جميع الجهات تكثف جهودها ومهامها للوصول للحياد الكربوني والهادف لتحقيق التوازن بين كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي والكمية التي يتم إزالتها أو تعويضها، مما يؤدي إلى صافي انبعاثات صفرية، مشيراً إلى أن المنتدى ينسجم مع المبادرات والاستراتيجيات العالمية واستراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن المشاركين سيعقدون في اليوم حوارات بنّاءة، ويشاركون أفكاراً تحويلية، ويستكشفون استراتيجيات عملية لبناء مدن تعطي الأولوية للاستدامة ورفاهية الإنسان.

وأشار إلى أن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى تشمل عقد جلسة داخلية لنخبة مختارة من الخبراء، لمناقشة مشروع استراتيجية عجمان لتحقيق الحياد الكربوني، وتهدف الجلسة إلى استعراض التقدم الحالي في المشروع.