افتتاح النادي الاجتماعي والتعليمي في المؤسسة الإصلاحية برأس الخيمة

افتتحت، أمس، مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، رسمياً النادي الاجتماعي والتعليمي في المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، بحضور محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة، والدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي للمؤسسة، والعميد دكتور طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والعميد عبدالله محمد الحيمر، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وأوضح محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القاسمي، أن هذه المبادرة تعكس إيمان رأس الخيمة بفرص الحياة الثانية، وبالتعليم كوسيلة للأمل، وبقدرة الإنسان على التطور في بيئة تُقدّر الكرامة، والتمكين الذاتي، وحقوق الإنسان، مؤكداً التزام الإمارة الدائم بنهج إصلاحي إنساني وتقدّمي، وبحماية حقوق الإنسان، كما تُعيد التأكيد على أهمية التأهيل كمسؤولية اجتماعية مشتركة.

وأشار إلى أن النادي الاجتماعي والتعليمي يُعد من أولى المبادرات النوعية على مستوى المؤسسات العقابية في دولة الإمارات.

وأوضح الشامسي أن النادي يضم مكتبة حديثة تحتوي على 9000 كتاب متنوع بأكثر من 36 لغة عالمية، وتُدار باستخدام نظام «كوها» العالمي لإدارة المكتبات.

وأكدت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة القاسمي، أن المشروع يمثل رمزاً للشمول والأمل، من خلال الاستثمار في المعرفة والرفاه لجميع أفراد المجتمع، تضمن رأس الخيمة مستقبلاً أفضل، ليس فقط لمن هم داخل المؤسسة، بل للمجتمع ككل، حيث يضم النادي قاعة تدريب مجهزة بالكامل، تشمل 30 جهاز حاسوب ومكاتب فردية، وشاشة ذكية تفاعلية مزودة بخدمة الإنترنت.

وأكد العميد عبدالله الحيمر، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، أن النادي يمثل مرحلة جديدة في جهودنا الإصلاحية.