جلسة لمجلس رأس الخيمة للشباب تناقش تمكين الطاقات الوطنية

أكد أعضاء مجلس رأس الخيمة للشباب أن المجالس الشبابية ستبقى مساحة حيوية لصوت الشباب، وصناعة المبادرات، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج عالمي في تمكين الطاقات الوطنية، لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الشباب وآليات إشراكهم في بناء المستقبل.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة أمس، تحت شعار «شباب الإمارات نحو التغيير» أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي ترى فيهم محركاً رئيسياً لمسيرة التنمية.

وشدد إبراهيم محمد الجيري، رئيس مجلس شباب رأس الخيمة، على أن المجلس يعمل في دورته السابعة وفق خطط طموحة، تهدف إلى ترسيخ دوره كحلقة وصل بين الشباب وصناع القرار.

وأوضحت فاطمة محمد الشحي، نائب رئيس المجلس، أن خطة عمل المجلس تمت مواءمتها مع توجهات الدولة، مثل «رؤية نحن الإمارات 2031»، و«الأجندة الوطنية للشباب 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».

مؤكدة أن الشباب شريك أساسي في تطوير جودة الحياة وبناء اقتصاد معرفي قوي، كما أن كل إنجاز شبابي اليوم هو لبنة في صرح مستقبل الدولة خلال العقود القادمة.

وأكد محمد علي بريم العلي، عضو المجلس، أهمية دور المجالس الشبابية في ترسيخ الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، مشيراً إلى مبادرات نوعية أطلقها المجلس، أبرزها «التراث تحت المجهر» بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، ومناظرات شبابية لإعادة تعريف الهوية الوطنية بأسلوب يتماشى مع تطلعات الجيل الحالي.

وقالت آمنة العوضي: إن إيمان القيادة الرشيدة بأهمية دور الشباب تمت ترجمته بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع، وانعكس على سياسات واستراتيجيات العديد من الجهات الحكومية والخاصة، التي سارعت إلى تخصيص مقاعد وأدوار فاعلة للشباب في عمليات اتخاذ القرار.