رؤية عززت صعود المرأة لمنصات التتويج

حققت دولة الإمارات الريادة في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة في المجال الرياضي، والارتقاء بقدراتها التنافسية في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، وتحفيزها للمشاركة في الأنشطة الرياضية، بدعم من القيادة الرشيدة.

ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وجسدت دولة الإمارات اهتمامها برياضة المرأة عبر استراتيجيات وطنية تستشرف مستقبلها ورعايتها، وتوفير فرص تميزها، حيث شكلت محوراً مهماً في الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وعززت مبادرات سموها في تمكين المرأة الإماراتية والعربية في مجال الرياضة، دعم فرص وجودها الدائم في المناصب القارية والدولية، حيث أسهمت سموها على مدار السنوات الماضية، عبر إطلاقها العديد من المبادرات، في تسليط الضوء على عطائها وتميزها في هذا القطاع.

وتضطلع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، منذ تأسيسها في عام 2010، بدور مؤثر في دعم رياضة المرأة في العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص والإمارات عموماً، بإقامة العديد من البطولات في مختلف الألعاب، تلاها في العام 2011 إطلاق ورعاية برنامج إعداد الكوادر النسائية لدول مجلس التعاون في المجال الرياضي.

وقامت سموها في عام 2011 برعاية الدورة الثانية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 7 إلى 12 مارس 2011، وفي عام 2012 تم تنظيم المؤتمر الدولي لرياضة المرأة تحت شعار (الرياضة صحة وسعادة)، وإطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز عام 2012، وإطلاق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات عام 2013.

أما العام 2016 فقد شهد إطلاق بطولة فاطمة بنت مبارك للغولف للسيدات، كما رعت سموها منتدى القيادات النسائية في الرياضة والصحة في عام 2018.

وفي العام التالي أطلقت النسخة الأولى من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف عام 2019، وإطلاق الدورة الأولى لسباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للدراجات الهوائية للسيدات في 27 فبراير 2019، والنسخة الأولى من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك المفتوحة للبادل- سيدات، خلال الفترة 12 - 14 أكتوبر 2023، وإطلاق المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية في 24 أبريل 2024.