60 % نسبة النساء ضمن الكوادر العاملةفي جمعية الفجيرة الخيرية

أكد معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، اعتزاز الجمعية بالدور الريادي للمرأة الإماراتية في مسيرة العمل الخيري وعطائها المتواصل.

وقال: نفخر في جمعية الفجيرة الخيرية بأن المرأة تشكل نسبة 60 % من الكوادر العاملة داخل الجمعية، حيث تسهم بفاعلية في إدارة المبادرات والإشراف على البرامج الإنسانية، ما يجعلها شريكاً أساسياً في جهود التنمية، وداعماً محورياً لاستدامة المبادرات الاجتماعية والإنسانية.

وأشار إلى أنه بفضل الدعم المتواصل من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها وجدارتها في مختلف المجالات والميادين.

وكان لها حضور بارز في العمل الخيري والمجتمعي، الأمر الذي يعكس إيمان القيادة الرشيدة بقدرتها على المشاركة في بناء الوطن وصناعة المستقبل.

وذكر الرقباني أن الجمعية تحتضن اليوم نحو 113 مشروعاً إنتاجياً، يعكس تنوعاً وإبداعاً في مجالات المأكولات والحلويات، الأشغال الحرفية، العطور والبخور، إلى جانب التكنولوجيا الناشئة، والتصميم والأزياء والزراعة.