ورشة توعية في رأس الخيمة حول إدارة الطوارئ والأزمات

أكد عمر حمد البادي، مدرب معتمد في برنامج إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً متقدماً في التعامل مع مختلف أنواع الأزمات، سواء كانت صحية، طبيعية، بيئية أو أمنية.

مشيراً إلى أن النجاح في احتواء هذه التحديات يعود إلى رؤية القيادة الرشيدة، والاستثمار في بناء بنية تحتية مؤهلة ونظام تشغيلي مرن قادر على التعامل مع المتغيرات.

جاء ذلك خلال الورشة التوعوية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بمقرها في رأس الخيمة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بعنوان «دولة الإمارات نموذج في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الجاهزية والاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ.

وأوضح البادي أن الورشة استهدفت تقديم فهم شامل لمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال التعريف بأهميتها ومراحلها، واستعراض جهود دولة الإمارات في تطوير هذه المنظومة، التي باتت تعد نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة للركائز الاستراتيجية التي تقوم عليها منظومة الطوارئ بالدولة، وأساليب التنسيق بين الجهات المعنية.