تكريم الفائزين بجائزة النخبة للتميز في الفجيرة

أعلن المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، النتائج النهائية للموظفين الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة النخبة للتميز في الدورة الأولى، التي برزت قدرات الموظفين على التكيف مع التحدّيات والابتكار في تقديم الحُلول الفعّالة، وهذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود فرق العمل المتفانية بتقديم أفضل المستويات من أجل النهوض بخدمات نوعية ومتطورة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم بحضور المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة ولجنة التقييم من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تكريماً للمتميزين من موظفي المؤسسة في جميع الأقسام والقطاعات.

وأشار الأفخم إلى تكريم فئة الجندي المجهول ممن لهم بصمة تميز باتباع أساليب متطورة في أداء عملهم، إلى جانب الموظفين الذين أكملوا 20 عاماً في المؤسسة، تقديراً لأدوارهم وإنجازاتهم ومجمل ما أسهموا به من جهود في تحقيق أهداف المؤسسة وفق خطط واستراتيجية إمارة الفجيرة.

ولفت إلى تكريم أفضل موظف قيادي وإشرافي وإداري وتخصصي بالإضافة إلى أفضل موظف شاب ومبتكر وميداني وأفضل موظف في خدمة المتعاملين، كما شملت الجائزة تكريم فئة أفضل إدارة وأفضل فريق عمل، واستهدفت نشر وتعزيز الوعي بمفاهيم التميز الوظيفي والإداري، والتشجيع على تحسين الأداء إلى مستويات عالية من الجودة والتميز والإبداع، والتحفيز على تنافسية كافة الوحدات الإدارية.

وأكد الأفخم أن تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار حرص المؤسسة على تكريم الجهود الرائدة التي بذلها مُوظفو المؤسسة المتميّزون وتثميناً لدورهم المهم في مسيرة الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة لدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الفجيرة.

وقال المهندس علي قاسم: تحرص المؤسسة دائماً على مواصلة الارتقاء بأداء مختلف إداراتها من خلال التركيز على موظفيها وتشجيعهم بالعمل بروح الفريق الواحد، والاستمرار في بذل الجهود الدؤوبة والتنافس الإيجابي على رفع مستوى التميّز والإبداع والابتكار في منظومة العمل المؤسسي، شاكراً أعضاء فريق التقييم على تعاونهم ودعمهم في إنجاح الدورة الأولى لجائزة النخبة ومواصلاً شكره لجميع الموظفين والعاملين في المؤسسة على عطائهم وجهودهم في الارتقاء بخدمات المؤسسة ومشاريعها الطموحة لدعم قطاع التعدين الإمارة.

وأعرب الفائزون عن سعادتهم بهذا التتويج لجهودهم وتفانيهم بالعمل، مؤكدين عزمهم على المضي قدماً لتقديم المزيد من الجهد بتطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في كافة مجالات العمل.