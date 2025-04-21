امرأة تستعيد من رجل 89.5 ألف درهم دفعتها مقابل تأشيرات وتذاكر سفر



أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، ضد رجل طالبته فيها بـ 94 ألف درهم.

وقالت إن المشكو عليه أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرات لها ولأسرتها مع حجز تذاكر سفر إلى الخارج، وقامت بتحويل المبلغ، إلا أنه لم ينجز، وعززت دعواها بمستندات منها كشف حساب بنكي.

وأشار المشكو عليه إلى أن الشاكية، قامت بتحويل 9 آلاف و500 درهم إلى حسابه البنكي، كما قام زوجها بتحويل 80 ألف درهم على فترات متباعدة، كما أشار إلى تحويله المبالغ إلى حساب متفق عليه بين الشاكية وأختيه، وأرفق صور محادثات واتساب، وأنكرت الشاكية، أقوال المشكو عليه.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية فحلفتها بما يفيد صحة أقوالها، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشكو عليه يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه في هذا الشأن إلا أنه عجز عن ذلك وأنكرت الشاكية أقواله، وحسماً للنزاع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية، ومن ثم يستقر في يقين ووجدان المحكمة انشغال ذمة المشكو عليه بالمبلغ المطالب به لإقراره باستلامه، وعليه بإلزامه بأن يؤدي للشاكية 89 ألفاً و500 درهم.