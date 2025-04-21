«التوطين»: 60 يوماً مهلة استكمال إجراءات تصريح العمل المؤقت

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الحاصلين على الموافقة المبدئية لتصريح العمل المؤقت يمكنهم استكمال الإجراءات والحصول على تصريح العمل خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالموافقة، لافتة إلى أن هذه المهلة غير قابلة للتمديد بعد انتهائها.

إصدار الموافقة

وأوضحت الوزارة أن تصريح العمل المؤقت يتم بموجبه تشغيل عامل لعملٍ تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة في إحدى المنشآت المسجلة في الوزارة، ويمكن التقديم عليه إلكترونياً من خلال دخول صاحب العمل باستخدام الهوية الرقمية عبر قنوات الخدمة المتاحة، مشيرة إلى أنه بعد التقديم، يحال الطلب إلكترونياً إلى الوزارة للتدقيق، وفي حال وجود نواقص تخطر المنشأة لاستكمالها، أما في حال استيفاء الشروط والمستندات، تتم الموافقة على إصدار التصريح واعتماد العقد إلكترونياً، مع دفع الرسوم الاتحادية عند إصدار الموافقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه للحصول على تصريح العمل المؤقت يتطلب إرفاق صورة شخصية وصورة من جواز السفر والإقامة ساريتي المفعول، والنموذج المعتمد لعرض العمل الصادر من الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والعامل)، إضافة إلى صورة عن الشهادة الدراسية واضحة وتحمل اسم العامل، فإذا كان العامل من المستوى المهاري الأول أو الثاني فيتطلب إرفاق شهادة جامعية مصدقة من وزارة الخارجية، أما إذا كان من المستوى المهاري الثالث أو الرابع فيتطلب إرفاق شهادة الدبلوم فأعلى مصدقة من وزارة الخارجية، وإذا كان ضمن المستوى المهاري الخامس فيتطلب إرفاق شهادة ثانوية عامة مصدقة من وزارة الخارجية، أما المستويات المهارية من السادس وحتى التاسع فليس بحاجة إلى إرفاق الشهادة، ولا يعتبر العامل ماهراً إذا كان الراتب الشهري أقل من 4000 درهم، بالإضافة إلى توفر الشهادة الدراسية.

مزاولة مهنة

كما يتطلب الحصول على تصريح العمل المؤقت إرفاق ترخيص مزاولة مهنة صادرة من جهة الاختصاص، فالأطباء يجب عليهم إرفاق ترخيص مزاولة صادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة، أما المدرسين فيجب عليهم إرفاق ترخيص مزاولة صادرة من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة دبي أو ومجلس أبوظبي للتعليم أو مجلس الشارقة للتعليم، فضلاً عن إرفاق موافقة صاحب العمل الحالي من خلال اعتماد النموذج الإلكتروني لطلب تصريح عمل مؤقت، ونموذج صادر من المحكمة بوجود قضية عمالية «للعامل الذي لديه قضية عمالية».