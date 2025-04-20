«جمعية الإمارات» تدعم ذوي التوحد بالتعليم المهني والبيئة الدامجة

عززت جمعية الإمارات للتوحد دورها في الارتقاء بمستوى الوعي باضطراب التوحد في المجتمع الإماراتي، وتقديم الدعم اللازم لذوي التوحد وأسرهم، حيث تركّز الجمعية ضمن خططها الاستراتيجية على تمكين أصحاب الهمم من فئة التوحد، عبر التعليم والتأهيل المهني، وتوفير بيئة دامجة مستدامة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتعزيز الابتكار في البرامج المقدّمة، بما يواكب التغيرات المجتمعية، بالإضافة إلى التوسع في البرامج التدريبية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل، وعقد اللقاءات التعريفية، والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة.

وحققت مبادرات الجمعية التي أطلقتها في عام 2024، نتائج إيجابية، انعكست على جهودها في التوعية بقدرات وإمكانات ذوي التوحد، تضمنت المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، بالتعاون مع مجلس الوزراء، حيث شارك 5 طلاب من أصحاب الهمم (فئة التوحد)، في تقديم خدمات الضيافة وصناعة القهوة للزوار، ما عكس قدراتهم المهنية وإمكاناتهم العالية، بالإضافة إلى إطلاق الدورة الثالثة من مسابقة «نور الهمم» لذوي التوحد، بالتعاون مع مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، ضمن جائزة عجمان للقرآن الكريم، كأول مسابقة من نوعها على مستوى الدولة تعنى بهذه الفئة، وشارك فيها 60 طالباً من ذوي التوحد منذ إطلاقها.

مبادرات متنوعة

وتماشياً مع شهر التوعية بالتوحد 2025، تنفّذ الجمعية، ومقرها إمارة أبوظبي، سلسلة من المبادرات والمشاركات، منها برنامج تدريبي حول الضيافة لعدد من الطلبة من ذوي التوحد، بالتعاون مع عدد من الدوائر المحلية والجهات الخاصة، كما ستشارك الجمعية في معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم في أكتوبر 2025، لإبراز مهارات وقدرات الطلبة من ذوي التوحد، وتعزيز دمجهم المجتمعي في المناسبات والمحافل المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في الدورة التاسعة من جائزة جامعة أبوظبي للرسم لذوي التوحد، التي تعقد سنوياً منذ 9 أعوام، خلال شهر أبريل، بمشاركة 100 عمل فني على مستوى الدولة، وتنظمها جامعة أبوظبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، كما سيتم تنفيذ عدد من برامج التدريب المهنية المستدامة لـ 20 طالباً من ذوي التوحد، في مجالات مثل الإعلام، إدارة الفعاليات، التصميم، الابتكار، وخدمة العملاء، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، بدءاً من شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تعاون مجموعة البستان لطب الأسنان مع مبادرة صحة الأسنان، في دعم أسر أصحاب الهمم من ذوي اضطراب طيف التوحد، من خلال تقديم العلاج مجاناً للأسر ذات الدخل المحدود، وتهيئة الكادر الطبي لاستقبال حالات التوحد، وتقديم الرعاية المناسبة لهم على مدار السنة.

نتائج إيجابية

وعكست هذه المبادرات العديد من النتائج الإيجابية، من بينها تمكين أحد الطلاب من تأسيس مشروعه الخاص في تقديم القهوة، بعد مشاركته وتدريبه في عدة محافل، بالإضافة إلى تعزيز ثقة أولياء الأمور بقدرات أبنائهم، وتنمية مواهبهم في مجالات متعددة، مثل الضيافة والفنون والرياضة، واستقطاب عدد من الجهات الحكومية والخاصة لمهارات طلاب ذوي التوحد، وتهيئة بيئة عمل داعمة لدمجهم في المجتمع.

وترسيخاً لثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه ذوي التوحد، عقدت الجمعية العديد من الشراكات المؤسسية في الدولة، مثل التعاون مع هيئة الصحة بدبي، ومركز دبي للتوحد، لتنظيم ورش توعوية مجتمعية، وتدريب الكادر التعليمي في المدارس على كيفية التواصل والتفاعل مع ذوي التوحد، والتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان، لتعزيز دمج ذوي التوحد في القطاع السياحي.

كما عقدت الجمعية عدداً من الشراكات، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات، من بينها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بهدف دعم وتعزيز الوعي المجتمعي، والمبادرات الإعلامية الخاصة بذوي التوحد، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لتنفيذ فعاليات مشتركة، تسهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئة.

كما شملت الشراكات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل، تستهدف الكوادر وأسر ذوي التوحد، إلى جانب تطوير منصة رقمية شاملة.

وقد تم التفاهم أيضاً مع القيادة العامة لشرطة دبي، لتنظيم دورات تدريبية في مجالات متنوعة، مثل التايكواندو، الفروسية، والتصوير، فضلاً عن التعاون مع غرفة عجمان، في إطار تمكين ذوي التوحد اقتصادياً، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة، وتوفير فرص تدريب مهني، ودعم المشاريع الصغيرة، إلى جانب حملات توعوية، وتبادل للخبرات، لدعم مسيرتهم نحو الاندماج في سوق العمل.

جهود توعوية

وتم إطلاق رياضة التايكواندو لذوي التوحد، بالتعاون مع أكاديمية «كينغ دوم»، وتنظيم الملتقى الرمضاني حول دور الأسرة في تنمية مواهب ذوي التوحد، بالتعاون مع مركز العين للتوحد، والمشاركة بمبادرة «الراحمون يرحمهم الرحمن» السنوية، التي تنظمها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، والهلال الأحمر لفئة الأيتام من ذوي التوحد.

كما شاركت الجمعية بمبادرة «تآخي»، التي نظمها مركز العين للتوحد، التي تهدف إلى دعم أمهات ذوي التوحد، وتصوير فيلم توعوي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس أصحاب الهمم في الغرفة الحسية بشرطة المرقبات بدبي، ومشاركة 80 عملاً فنياً في جائزة جامعة أبوظبي من إبداعات ذوي التوحد، الذي عكس تنوع المواهب الفنية في دورتها الثامنة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى «أحاديث التوحد»، بالتعاون مع مستشفى الأمل للصحة النفسية، والتي تضمن مشاركات ملهمة من أصحاب الهمم وأسرهم، إلى جانب معرض فني من إنتاج طلاب التوحد، بهدف توعية المجتمع باضطراب طيف التوحد، والمشاركة في ملتقى «الوقاية من المخدرات»، تحت شعار «أسرتي أكبر ثروتي»، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية هذه الفئة من المخاطر المحتملة، عبر التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة.

وتدعو الجمعية مختلف فئات المجتمع الراغبين في التطوع لديها، بهدف تعزيز دورهم المجتمعي لدعم وتمكين ذوي التوحد وأسرهم، سواء كان التطوع تخصصياً أو عامّاً، التواصل مع الجمعية عبر تطبيق الواتس أب على رقم الهاتف 0566540592، أو من خلال حسابها عبر الإنستغرام @uaeautism.