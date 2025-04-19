دراسة تطرح حلولاً مبتكرة لتعزيز الزراعة الصحراوية

كشف علي القبلاوي، أستاذ علوم البيئة بجامعة الشارقة، في دراسة جديدة حملت عنوان «استدامة الزراعة في الإمارات العربية المتحدة: التحديات والفرص»، عن مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي في بيئة الإمارات الصحراوية، إلى جانب حلول تقنية وحيوية من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.

وأفاد القبلاوي بأن ندرة المياه وملوحة التربة وارتفاع درجات الحرارة تشكل أبرز العوائق أمام توسّع الزراعات التقليدية في الدولة، مشيراً كذلك إلى انتشار الآفات وتدهور خصوبة التربة نتيجة التغير المناخي وظهور نباتات غازية مثل «الغويف» التي تنافس النباتات المحلية.

وتناولت الدراسة ضمن الحلول المقترحة دور الأسمدة البيولوجية والفطريات الجذرية (الميكوريزا) في تحسين امتصاص المغذيات والماء، وتقوية مقاومة النباتات للأمراض والضغوط البيئية، بالإضافة إلى فوائد البكتيريا المثبتة للنيتروجين التي تقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية التقليدية وتحافظ على البيئة.