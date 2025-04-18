مكافحة «الذباب الإلكتروني» ترفع المحتوى الإيجابي إلى 85 %

أشار تقرير صادر عن المكتب الوطني للإعلام، حول أبرز وأهم إنجازات المكتب التي قام بتحقيقها خلال العام الماضي 2024، إلى نجاح الجهود والمبادرات التي أطلقها في تحقيق العديد من المكتسبات النوعية، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز مكانة وسمعة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب التقرير الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، فقد أسهمت الحملات التي أطلقها المكتب ومن ضمنها حملة لمكافحة «الذباب الإلكتروني» في تحقيق نسب ارتفاع كبيرة في المحتوى الإيجابي تجاوزت ما نسبته 85 %.

ووفقاً لتقرير إنجازات المكتب الوطني للإعلام، فقد أشارت النتائج الخاصة بحملة مكافحة «الذباب الإلكتروني» في تراجع حجم المحتوى المسيء بنسبة تزيد على 95 %.

وأكد المكتب الوطني للإعلام حرصه على الإسهام في المسيرة الحضارية للدولة وتقديم أفضل خدمات الاتصال والإعلام لنشر قيم الإمارات وقيادتها الرشيدة ورسائلها إلى العالم بأسلوب فاعل ومؤثر، والعمل على تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يتوافق مع أهدافها التنموية، فضلاً عن تعزيز موقع الدولة الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت المكتب إلى حرصه على دعم آلية التنسيق والتعاون وتطويرهما وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الإمارات بشأن القضايا الاستراتيجية التي تهم الدولة، وتنفيذ خطط إعلامية نوعية ومبتكرة لدعم الأهداف العليا للدولة وقيادتها الرشيدة تعتمد على السرعة والدقة والكفاءة العالية.