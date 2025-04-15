71 ألف مخالفة عدم إعطاء أولوية للمشاة العام الماضي

دعت وزارة الداخلية السائقين إلى ضرورة خفض السرعات بالقرب من خطوط عبور المشاة ومنحهم الأفضلية في العبور، والالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، مشيرة إلى أن الأرقام والإحصائيات، تشير إلى تسجيل 71 ألفاً و251 مخالفة خلال العام الماضي على مستوى الدولة.

وبحسب التقرير الإحصائي الصادر مؤخراً، بلغ إجمالي عدد مخالفات عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، والتي تم تسجيلها في أبوظبي، 53 ألفاً و177 مخالفة، في الوقت الذي سجلت فيه دبي 17 ألفاً و721 مخالفة.

ووصل إجمالي عدد مخالفات عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم في عجمان بنهاية العام الماضي، 205 مخالفات، والشارقة 84 مخالفة، والفجيرة 51 مخالفة، ورأس الخيمة 10 مخالفات وأم القيوين 3 مخالفات.

وأكدت وزارة الداخلية، أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة لوزارة الداخلية، وحثت السائقين على الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم وفي المناطق الصناعية وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ومنحهم الأفضلية في العبور.

وحثت المشاة على ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء الطرق والشوارع هو تحقيق المصلحة العامة والاستفادة لجميع أطراف مستخدمي الطريق من مشاة ومركبات ودراجات، وكل ما يستخدم للتنقل، وقد وضِع قانون السير والمرور في المقام الأول لتنظيم عملية الانتقال والسير في الطرقات لجميع مستخدميه ومنهم المشاة.

وبينت أن للمشاة حقوقاً على الطرق وهي استخدام الأرصفة، وأماكن عبور المشاة، وتنظيم عملية العبور عبر ممرات عبور المشاة أو الجسور، مع وضع الإشارات المرورية والتنبيه لذلك، وأيضاً المطبات لتخفيف السرعات من قبل سائقي المركبات، ضماناً لأمان عبور المشاة، كونهم الحلقة الأضعف من ناحية السلامة باعتبار المركبة جسماً صلباً يؤثر بشكل كبير في أجسام المشاة في حال التصادم.

وأوضحت أن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين ومنها البند 69 عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية.