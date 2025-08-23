طقس صحو إلى غائم في انطلاق العام الدراسي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الدولة تشهد يوم الاثنين المقبل، الذي يصادف انطلاق العام الدراسي الجديد، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً في المناطق الشمالية والشرقية.

وأوضح أن الرياح المتوقعة تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً أثناء الفترة النهارية، حيث تراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم في الساعة.

أما فيما يتعلق بحالة البحر، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في منطقة الخليج العربي، في الوقت الذي يكون ارتفاع الموج في بحر عمان خفيفاً.

ولفت إلى أن يوم الثلاثاء الذي يصادف ثاني أيام الدراسة، يشهد هو الآخر طقساً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.