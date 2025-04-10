2500 شخص استفادوا من لعبة «تعرفني؟»

أفادت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة لـ«البيان» أن ما يقارب من 2500 شخص استفادوا من فعالية لعبة «تعرفني؟»، التي كانت قد أطلقتها المؤسسة العام الماضي، والتي تضمنت مجموعةً من الأنشطة المتنوعة تقدم للأسر والأصدقاء.

وأوضحت أن اللعبة هدفت إلى بناء العلاقات وتعميق المعرفة بين الأفراد في المحيط المقرب، سواء كانوا أصدقاء أو أفراد عائلة، حيث تمحورت فكرة لعبة «تعرفني؟»، حول طرح الأسئلة التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيات أفراد الأسرة والأصدقاء عن اهتماماتهم وتجاربهم وأحلامهم، بما يُسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين المشاركين، والتعرف بشكل أعمق على بعضهم البعض في جو من المرح والتفاعل الإيجابي.

وأشارت شيخة المنصوري إلى أن اللعبة منذ إطلاقها في يونيو من العام الماضي حققت صدى واسعاً، واستقطبت اهتمام المجتمع المحلي لما تقدمه من تجربة تفاعلية تعزز الحوار العائلي والعلاقات الاجتماعية، وتقوي الروابط بين الأفراد عبر أسئلة تكشف أبعاداً جديدة من شخصياتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، حيث تنقل المشاركين من التواصل السطحي إلى مستوى أعمق من الفهم والتقارب، ما يجعلها نموذجاً مبتكراً يعكس التوجهات الحديثة في بناء العلاقات المجتمعية وتعزيز بيئة حوارية قائمة على التفاعل والتقدير المتبادل.

وأشارت إلى أن اللعبة أسهمت بشكل كبير في تعزيز التفاعل والتفاهم بين أفراد الأسرة، ما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل، لافتة إلى حرص المؤسسة على إطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة سنوياً.

وشددت على أهمية العلاقات الأسرية القوية كدعامة أساسية لمجتمع متماسك ومستدام.