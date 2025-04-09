جمعية المخترعين: 115 اختراعاً و721 عضواً يدعمون مسيرة الإمارات

سجلت جمعية المخترعين الإماراتية 115 اختراعاً، ما يعد إنجازاً نوعياً يبرز التزامها الدائم بدعم الإبداع والابتكار الوطني، وتضم الجمعية 721 عضواً يشكلون العمود الفقري لحركتها الرائدة، التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة مبتكرة وتحقيق رؤية الإمارات 2071، حيث يتم تحويل الأفكار المبدعة إلى حلول تخدم المجتمع وترفع من مستوى التنمية الشاملة.

وتعتبر «جمعية المخترعين الإماراتية» التي تحتضن المواهب المواطنة إحدى مؤسسات النفع العام التي تدعمها وزارة تمكين المجتمع والمنضوية تحت مظلتها، بهدف تعزير دور الابتكار في تحقيق رؤية الإمارات 2071، ودعم مسيرة الإمارات في الابتكار، باعتبارها دولة رائدة في هذا المجال.

وتنطلق رؤية الجمعية في أن تكون الأفضل عالمياً، من حيث تبني الأفكار العلمية والعملية التي تدعم مجتمع الإمارات في جميع المجالات، وتحقيق الطموح العلمي للمخترعين والمبتكرين، فيما ترتكز رسالتها على بناء منظومة وطنية للمخترعين والمبتكرين، وتحفيزهم وتشجيعهم في تحويل أفكارهم المبدعة إلى استثمار لخدمة المجتمع.

وتتنوع أهداف الجمعية لتشمل تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع، ونشر الوعي والمعرفة ودعم القدرات الوطنية، والارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم، من خلال إقامة الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير كل السبل لإبراز اختراعاتهم ودعمهم، والسعي لإيجاد رواد من الشباب المخترع في كل المجالات.

وتشمل كذلك إنشاء سجل وطني وجوائز في مجال الاختراعات المختلفة، ودعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة، وتقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية، وتبني برامج علمية متخصصة لتأهيل الشباب ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية، وصولاً إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة والهيئات الرسمية الأخرى، وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة تمكين المجتمع.

وقد أسهمت الجمعية في دعم الابتكار والاختراع في الإمارات من خلال مجموعة من المبادرات أبرزها، إنشاء مركز «علي اليبهوني» للابتكارات لدعم المخترعين والمبتكرين، والذي يوفر بيئة متكاملة تحتوي على أحدث الأجهزة التي تمكن المخترعين، من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

وإطلاق جائزة «علي اليبهوني» للاختراع بهدف تشجيع المخترعين والمبتكرين على تقديم أفضل ما لديهم لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية في «إكسبو أصحاب الهمم 2024»، حيث تم اعتماد أسماء 42 مخترعاً إماراتياً صغيراً للمشاركة.

وتضمنت مبادرات الجمعية أيضاً تنظيم 3 دورات من فعالية «مستقبل المخترعين»، (2022 / 2024) بهدف دعم وتعزيز ثقافة الابتكار والاختراع في الدولة، وإطلاق برنامج مشترك بالتعاون مع «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية»، لدعم وتطوير المبتكرين والمخترعين.

كما طورت الجمعية تطبيقاً ذكياً لخدمات المخترعين والطلاب وأيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الهمم، بهدف تسهيل التواصل وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، فيما حصلت الجمعية على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة، والتي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم. هذا ويأتي دعم وزارة تمكين المجتمع لتفعيل دور مؤسسات النفع العام، باعتبارها شريكاً أساسياً في المسيرة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تعمل على تعزيز دور هذا القطاع ليكون قوة فاعلة ومستدامة.