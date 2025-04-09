8 ملايين وجبة وزعها مشروع حفظ النعمة في الفجيرة خلال 20 عاماً

أكد سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن مشروع حفظ النعمة يعد من المشاريع الرائدة في الجمعية، حيث يقوم بتدوير الفائض من الطعام بطريقة صحية، بعيداً عن الهدر والإسراف.

وبيّن أن المشروع استطاع خلال 20 عاماً، توزيع حوالي 8 ملايين وجبة، لينجح في غرس ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع، وحفظ الموارد الغذائية، والاستفادة منها على وجه أفضل.

لافتاً أن مشروع حفظ النعمة، منتشر في كافة مناطق الفجيرة، ويواصل تطوّره بالعمل على نشر ثقافة الترشيد وحفظ الطعام الزائد في البيوت، وتثقيف أجيال الشباب، وتوعية الأسر، وتشجيعهم للمحافظة على الفائض من الطعام، وتقديمه إلى المحتاجين، عبر حفظه في ثلاجات حفظ النعمة.

وأضاف أن الجمعية قامت بتوزيع برادات حفظ الأطعمة والمياه على عدد كبير من مساجد الإمارة، وبلغ عدد المواقع 88 موقعاً، لتخدم الفئات المستفيدة، موزعة على الأحياء والتجمعات السكانية، ويضم كل موقع براد مياه وثلاجة مجهزة لاستقبال الطعام، وملصق عليها تعليمات الاشتراطات الصحية، ويمكن الوصول إليها عبر الخريطة التفاعلية في الموقع الإلكتروني للجمعية، والتي خصصتها الجمعية لهذا المشروع، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 444.472 مستفيداً، خلال عام 2024.