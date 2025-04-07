الخيل هي ذلك الكائن اللطيف العنيد الذي يحتلّ مساحة مخصّصة هي ثلث القلب في شخصية صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتصطفّ بكل شَمَمٍ وكبرياء مع أغلى الذكريات الخالدة في قلب صاحب السموّ وذاكرته: باني دبيّ ومهندس نهضتها الفريدة، صاحب الذكرى الطيبة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، ثمّ دانة الدنيا وسيّدة المُدن دبيّ الزاهرة التي تستحق اسم «لؤلؤة المستحيل» بكل كفاءة واقتدار، ثم الخيل التي تجري من صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد مجرى الدّم من الشرايين، لتظلّ الخيل هي مهوى الفؤاد، وليظلّ الحديث عنها والتنويه بشأنها واحداً من أقرب الموضوعات الشعريّة إلى قلب صاحب السموّ الذي تشعر بأنّ حروفه في الحديث عن الخيل تتوهّج بسبب عمق التحامها بروح الشاعر وبروزها من قلبٍ يعشق الخيل عشقاً لا نظير له بين السادة الفرسان.

تأسيساً على هذا الحُبّ المتجذّر في أعماق القلب، أصبح الاحتفاءُ بالخيل من الملامح الأصيلة في شخصيّة سموه منذ بواكير شبابه منذ أيام «أم حلج»، وصولاً إلى «دبي ميلنيوم» الحصان الأسطورة الذي احتفى به صاحب السموّ كما لم يحتفِ بحصان قط، وترسيخاً لكأس دبي العالمي الذي بزغ فجره عام 1996 م، وما زال في حالة تقدّمٍ متوهّجة تؤكّد أنّ دبي مدينة لا تعرف الرجوع إلى الوراء، وها هي في هذا العام 2025م تحتفي بهذا السباق العالمي الذي يقوم على النزاهة والاستحقاق الصارم في الفوز، وكان شعور صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد في ذروة الصدق حين احتفى بالفوز المُشرّف لحصان «هوت شو» من دولة قطر الشقيقة، حيث نشر أمس تهنئةً صادقة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيها بهذه الليلة الاستثنائية من سباق كأس دبي الذي شهد منافسة محتدمة بين مجموعة متمرّسة بلغت 100 خيل مع أفضل الفرسان مع مُلّاك الخيول من قارات العالم الخمس، ليتقدّم صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد بالتهنئة القلبية من أخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة فوز الحصان «هوت شو» بشوط السباق الرئيسيّ مع تقديم أصدق مشاعر التهنئة لجميع أصحاب الخيول الذين شاركوا في هذا السباق العالميّ المتميّز الذي هو الأغلى على مستوى العالم، والذي احتضنته دولة الإمارات العربية المتحدة وتمّ نقله مباشرة إلى أكثر من مئة وسبعين دولة في العالم، ليظلّ صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد هو ذلك الفارس الوفيّ لمجد الخيل، وأنّه يحتفي بمجدها وليس مهمّاً من يكون الفائز، فالمهم أن تظل الخيل في مكانها العالي الرفيع.

وتعزيزاً لهذا الموقف الكبير من هذا القائد الكبير، نشر صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد قصيدة شعرية هنّأ فيها صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بهذا الفوز الثمين، وأكّد فيها عُمق الروابط التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وأنّ ما يجمع بينهما سيظلّ هو الراسخ في أعماق القلوب، وأنّ هذا الفوز بقدر ما كان ناموساً لقطر فقد كان ناموساً لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثّلة بزعيمها وقائدها صاحب السموّ الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعبه الطيب النبيل.

يا عريبْ البيتْ منْ عمٍّ وخالْ

التهاني لكْ علىَ الفوزْ الكبيرْ

طابْ فالكْ لكْ منْ الناموسْ فالْ

يا تميمْ ولِكْ تهانينا تسيرْ

بكلّ هذه المحبة يخاطب صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، أخاه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مُسبغاً عليه هيبة الأصالة في النسب التي جاءته من أعمامه والأخوال، مقدِّماً له التهنئة الصادقة بهذا الفوز الكبير الذي حقّقته قطر الشقيقة من خلال فوز حصانها الجامح «هوت شو» بالسباق الرئيسيّ في سباق دبي لهذا العام، مؤكّداً له أنّ فاله الطيّب هو من ناموسه الذي لا يزداد على الأيام إلا أصالة ليخاطبه باسمه تقديراً لمشاعر الأخوّة مع تسيير التهاني بهذه المناسبة السعيدة في تاريخ الخيل في دولة قطر الشقيقة.

بالحصان اللي لكاسْ دبي طالْ

ولِكْ مع الطولاتْ تاريخٍ شهيرْ

فوزْ (هوت شو) فوزْ بهْ طابْ احتفال

هو بكاسْ دبي بعزومَهْ جديرْ

في هذا المقطع من هذه القصيدة الجميلة يصرّح صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد باسم هذا الحصان المتفوّق على مئة خيلٍ في أعظم سباقٍ للخيل في العالم، والذي بسببه استحقّ كأس دبي، وطالت يده حتى حقّق هذا المجد، وليس ذلك بالغريب على حصان يعود لصاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي له مع الأمجاد تاريخ طويل، فقد فاز الحصان «هوت شو» بهذا السباق الذي يستحقّ الاحتفال بسبب استحقاقه كأس دبي عن جدارة وعزيمة نافذة.

ونحنْ وإنتوا أهلْ ما تبغي جدالْ

وشعبنا واحدْ ويربطنا المصيرْ

منْ أبو خالدْ ومني بكلْ حالْ

تهنيهْ ممزوجهْ بفلْ وعبيرْ

ولأنّ الرياضة الشريفة توحّد بين الشعوب يؤكّد صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والقطري، وأنّ حقيقة الأخوّة مما لا يشك فيه أيّ أحد ولا يقع فيه الجدال، فالشعبان يربطهما مصير واحد مشترك، والإمارات ممثّلة بزعيمها وقائدها صاحب السموّ الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبصاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبيّ، رعاه الله، يُرسلان أطيب التهاني وأصدق التحايا الممزوجة بالعبير ورائحة الفلّ لشعب قطر الشقيقة ولأميرها الفارس المحبوب.