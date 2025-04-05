أكاديميون يدعون إلى تمكين البحث العلمي في مجالات الاستدامة

أكد أكاديميون أهمية تمكين البحث العلمي في المجالات المختلفة المتعلقة بالاستدامة، واستمرارية تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات ذات العلاقة بالاستدامة، والحرص على الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة دلال مطر الشامسي، أستاذ مشارك في قسم علوم الأرض، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة، في جامعة الإمارات العربية المتحدة:

«توجد في مؤسسات التعليم العالي في الدولة أبحاث طلابية رائدة من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية». وأضافت: «تمكنت الدولة من تقديم نموذج متميز في مجال المحافظة على البيئة وصيانة الموارد الطبيعية».

وتابعت: «تحفل مؤسسات التعليم العالي في الدولة بكوادر وطنية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والتغلب على تحديات تغير المناخ، مما يؤكد على الدور الريادي لتلك المؤسسات في إيجاد الحلول والتوصيات العلمية التي تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية»، ودعت الشامسي القائمين على مؤسسات التعليم العالي لضرورة تمكين البحث العلمي في مجالات الاستدامة.

من جانبه قال الدكتور محمد انعيرات، رئيس كلية الأفق الجامعية: «تتحمل المؤسسات الأكاديمية مسؤولية نشر ثقافة الاستدامة من خلال تشجيع الطلبة والطلاب على إعداد ونشر أبحاثهم العلمية.

وتسعى الكلية إلى ذلك من خلال إدماج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية، وتنظيم فعاليات توعوية لتعزيز وعي الطلبة والمجتمع، وتشجيع البحث العلمي في مجال الحفاظ على البيئة والمياه والتغيرات المناخية، وإطلاق مبادرات بيئية لتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الموارد الطبيعية».

وكشف الدكتور محمد انعيرات عن الخطط المستقبلية للكلية حول تنظيم فعاليات ومبادرات أخرى مرتبطة بالاستدامة البيئية، سواء فيما يخص المياه أو غيرها من القضايا البيئية ومنها تنظيم أسبوع الاستدامة البيئية، الذي يشمل أنشطة متعلقة بالمياه والطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وإطلاق مسابقات للابتكار البيئي لتحفيز الطلبة على تقديم حلول مبتكرة لمشاكل الاستدامة، وعقد شراكات مع مؤسسات بحثية لدراسة تحديات المياه وإيجاد حلول مستدامة».

التزام

وقال الدكتور أحمد صبيحي، عضو هيئة تدريس في كلية الأفق الجامعية، حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي: «نظمت الكلية مؤخراً فعالية اليوم العالمي للمياه، لتسليط الضوء على أهمية المياه كعنصر أساسي لاستدامة الحياة والتنمية البيئية.

إضافة إلى التزام الكلية بمسؤوليتها الأكاديمية والمجتمعية، وجاءت هذه الفعالية لنشر الوعي حول قضايا ندرة المياه وترشيد استهلاكها، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة».