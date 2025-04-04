جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين تطلق جائزة «بركة وطن»

أطلقت جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين جائزة «بركة وطن»، في دورتها الثانية، وهي جائزة سنوية تستهدف المؤسسات والأفراد القائمين على برامج وأنشطة ومبادرات وفعاليات ذات الأثر الواضح والمستدام، بحيث تخدم فئة كبار المواطنين، وتسهم فعلياً في تحقيق منظومة الرعاية المجتمعية والصحية لهم، وذلك وفق معايير علمية وموضوعية.

وقالت مريم سالم السلمان، رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين: «إن الجمعية تجتهد في تنظيم شتى المبادرات والبرامج والأنشطة والملتقيات التي من شأنها أن تستهدف كبار المواطنين، وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم في بناء المجتمع، وسعياً لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتوطيد الأواصر الأسرية والعلاقات المتميزة بين مختلف فئات المجتمع».

وأضافت: «إن طاقم عمل الجمعية يجتهد أيضاً لتحقيق العديد من الأهداف السامية، التي تتمثل في وضع برامج وخطط لمساعدة كبار المواطنين للوصول إلى شيخوخة نشطة، من خلال الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية والبيئية.

والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية في تطبيق برامج وخطط تدعم كبار المواطنين، وتحفيز كبار المواطنين للعمل التطوعي والعمل على دمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين.

وشددت على ضرورة التواصل مع كبار المواطنين فهم عنصر اجتماعي فعال أعطى الكثير لهذا الوطن، ومن الواجب رد الجميل لهم من خلال إحاطتهم باهتمام يليق بما قدموا من عطاء كبير.

ولفتت إلى الدور المحوري لكبار المواطنين في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، لذا لا بد من الاستفادة من خبراتهم المتراكمة السابقة في خدمة الوطن، ونقلها للأجيال، عبر تنفيذ ورش ومحاضرات، بالإضافة إلى مشاركتهم في المجال التطوعي والإنساني.