مشاركون يطالبون برنامج «إعداد» بإجراء مراجعة دورية لمحور التخطيط المالي

أوصى مشاركون في استطلاع لوزارة تمكين المجتمع بإجراء مراجعة دورية لمحور التخطيط المالي من قبل المختصين على تنفيذ برنامج «إعداد»، وتوعية كافة شرائح المجتمع بأهمية الادخار ورفع مستوى الوعي بمفهوم الثقافة المالية بشكل عام، وأبدى 84% ممن استطلعت آراؤهم رضاهم عن مدى مساهمة البرنامج في دعم أساليب التخطيط المالي للأسرة وتنظيم ميزانيتها.

وتحرص الوزارة على تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في دولة الإمارات من خلال تنفيذ دورات تأهيلية لبرنامج «إعداد» الخاص بالمقبلين على الزواج المستفيدين وغير المستفيدين من منحة الزواج.

حيث يعد الحضور إلزامياً لمستحقي المنحة المالية للزواج، والتي تهدف إلى إكساب المقبلين على الزواج مهارات الحياة الزوجية وتأهيلهم لبناء أسر ة مستقرة ومتماسكة، ساعية من خلال الاستطلاع إلى معرفة مدى مساهمة البرنامج في دعم المشاركين بأساليب التخطيط المالي للأسرة وتنظيم ميزانية الأسرة.

وأبدى 84% رضاهم عن مدى مساهمة برنامج «إعداد» في دعم المشاركين بأساليب التخطيط المالي للأسرة، فيما بلغت نسبة المستفيدين الحاصلين على منح الزواج من محتوى برنامج «إعداد» 100% ، وأقر 53% ممن شاركوا في الاستطلاع أن البرنامج أسهم في دعمهم بأساليب التخطيط المالي للأسرة وتنظيم ميزانية الأسرة.

كما بلغ متوسط الرضا عن «أساليب التخطيط المالي وتنظيم ميزانية الأسرة» 84%. ويهدف برنامج «إعداد» إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم الأسرية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة لبناء أسرة آمنة ومستقرة.

وذلك من خلال دورات تتناول مختلف جوانب الحياة يتم تنظيمها أسبوعياً وفق خطة معتمدة على مستوى إمارات ومدن الدولة، حيث يتم طرح جدول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تمكين المجتمع يوضح مواعيد المحاضرات والمواضيع التي ستتم مناقشتها.

ويتضمن برنامج إعداد 5 محاور رئيسية، الأول: يتناول أهمية وتعزيز البناء الأسري ومحور العلاقات الأسرية، ومحور كيفية مواجهة التحديات الأسرية وتعزيز التخطيط المالي والأسري، ومحور ترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة.

كما ينضوي تحت مظلة البرنامج 6 ورش تدريبية، وهي: التوافق الزواجي، فهم شريك الحياة الاتصال الفعّال بين الزوجين وأهلهما، الإشباع العاطفي، إدارة الخلافات الزوجية والتخطيط المالي للزواج.

وكانت الوزارة وضمن خططها التطويرية قد أجرت استبياناً شارك فيه 1253 شاباً وشابة وأعدته شعبة الدراسات والبحوث الإحصائية بعنوان «مدى وعي المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة»، وكشف الاستبيان عن ارتفاع سقف وعي المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة بنسبة 96.42%، وتحقيق الاستفادة المطلوبة من محتوى برنامج إعداد الذي تنفذه إدارة منح الزواج في الوزارة للمقبلين على الزواج من المواطنين بنسبة 94.47%.