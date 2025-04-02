جمعية الإمارات للسرطان تدخل البهجة على 100 مريض

حرصت جمعية الإمارات للسرطان على التواصل مع 100 مريض بالسرطان وذويهم في رأس الخيمة ومنطقة العين وقدمت لهم باقات من الحلوى والفاكهة في لفتة تعكس القيم الإماراتية الأصيلة وتدعم التواصل الاجتماعي والإنساني تزامناً مع رؤى عام المجتمع، وحرصت على إدخال البهجة والسرور على قلوب الفئة المستهدفة.

وقال الشيخ الدكتور سالم محمد بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان إن الجمعية تواصل التزامها المستمر بدعم مرضى السرطان وعائلاتهم، وإدخال الفرح والسعادة إلى قلوبهم،، وذلك ضمن رؤيتها وتطلعاتها الرامية للقضاء على التداعيات والتأثيرات السلبية لمرض السرطان على حياة الأفراد في المجتمع الإماراتي، حيث تجسد مبادراتها وأنشطتها، التزامها بتقديم الرعاية الشاملة والدعم الكامل للمرضى وعائلاتهم.

وأكد أهمية إعادة الأمل إلى نفوس المصابين، لأن ذلك يمنحهم القوة والعزيمة والصبر لمتابعة رحلة العلاج حتى الشفاء والتعافي، مشدداً أن الأسر التي يوجد لديها مريض بالسرطان ويستكمل مراحل علاجه أو متعافٍ من المرض بضرورة إشراكه في الحياة، وعدم عزله في المنزل بحجة أنه بحاجة إلى الراحة.

ولفت عوض الساعدي، المدير التنفيذي في الجمعية إلى أهمية المبادرات والفعاليات والبرامج التي من شأنها أن تدعم الجانب النفسي والمعنوي لدى المرضى، وتكرس ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي الأصيل، وتعزز من تلاحم أفراد المجتمع في مختلف المناسبات، مشيراً إلى أن الجمعية تمتلك سجلاً حافلاً في العمل الخيري والإنساني في خدمة المرضى والمصابين، وتسعى لمساعدة المحتاجين وزرع الأمل والتفاؤل في نفوس المرضى وأسرهم.

دعم نفسي

وأشارت غوية البادي، رئيسة وحدة الدعم النفسي والمعنوي لمرضى السرطان في الجمعية إلى أن الدعم النفسي لمرضى الأورام قد يكون نقطة تحول في الإصرار على التخلص من السرطان بإصرارهم على الشفاء، ومواجهة التحديات في كل مراحل العلاج التي يدخلون فيها، لذا يجب تشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم دون علامات تعجب ومشاركتهم وجدانياً والتكيف معهم ومساعدتهم على التركيز بقوة على كيفية هزيمة المرض.