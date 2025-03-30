«فطور حمدان الخيري» يوزع 4 آلاف وجبة للعاملين في جبل علي

أقام فريق عطاء حمدان التطوعي حملة «فطور حمدان الخيري»، للموسم الثالث، تحت شعار الحملة الوطنية المستدامة «عونك يا حمدان»، وذلك بالتعاون بين جمعية الإحسان الخيرية، دبي الخيرية، ومركز شرطة جبل علي.

جاءت هذه المبادرة الإنسانية تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني لتوفير وجبة إفطار متكاملة للعمال في منطقة جبل علي بدبي.

وأوضح أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي أن المبادرة تهدف إلى توفير 4000 وجبة إفطار للعاملين المتعسرين، إضافة إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس روح العمل الإنساني والتعاون البنّاء في مجتمعنا، ويؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لدعم وتلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة على المستوى المحلي، وذكر أن الحملة تنسجم مع عام المجتمع 2025 الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ما يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لدعم وتلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة على المستوى المحلي.

وقد نالت الحملة استحسان الجهات الرسمية والمجتمع المدني، حيث تم تنسيق الجهود بفاعلية بين الجهات المشاركة، مما ساهم في تنظيم عملية توزيع الوجبات بكفاءة عالية. وتعد هذه المبادرة جزءاً من سلسلة فعاليات تهدف إلى إحياء روح التضامن الاجتماعي وتعزيز العمل الخيري في دبي، مع أمل استمرار هذه الجهود في المستقبل لتكون نموذجاً يحتذى به في دعم الشرائح الإنسانية.

من جهتها، أعربت الجهات المنظمة عن فخرها بالمبادرة وأكدت أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق التكافل الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك يسوده الإحسان والعطاء.