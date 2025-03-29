80 كشافاً من «مفوضية دبي» يوزعون وجبات «كسر الصيام»

نظّمت مفوضية كشافة دبي، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، مبادرة لتوزيع وجبات «كسر الصيام» عند تقاطع إشارة عود ميثاء بالقرب من مدينة مول، بمشاركة 80 كشافاً متطوعاً، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الجمعية لتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع الوجبات على المارة في توقيت الإفطار.

وتأتي مشاركة الكشافة في هذه المبادرة كجزء من الأنشطة المجتمعية التي تنظمها جمعية كشافة دبي بشكل منتظم، بهدف غرس قيم الخير والتعاون في نفوس الكشافين، وتعزيز مفهوم العمل التطوعي لديهم، حيث إن مشاركة الكشافة في الأعمال الخيرية خلال رمضان ليست مجرد عمل تطوعي، بل هي وسيلة لتعزيز الوعي الاجتماعي، وتدريب الشباب على تحمل المسؤولية والمساهمة الإيجابية في المجتمع.

وأوضح اللواء عبدالرحمن رفيع، رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، أن هذه المبادرة تعكس التزام المفوضية بتعزيز قيم العطاء والانتماء المجتمعي، مشيراً إلى أن رمضان يمثل فرصة عظيمة لترسيخ هذه القيم في نفوس الشباب.

وأكد أن العمل التطوعي خلال شهر رمضان يعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء الوطني، وأن مشاركة الكشافة في توزيع وجبات الإفطار تساهم في تعويدهم على العطاء، وتعلمهم أهمية مساعدة الآخرين دون انتظار مقابل، لافتاً إلى أن هذه التجربة العملية تتيح للكشافين فرصة للتعامل المباشر مع المجتمع، ما يعزز لديهم مهارات التواصل والعمل الجماعي.

وأشار رفيع إلى أن مفوضية كشافة دبي تحرص على إشراك الشباب في مثل هذه المبادرات بهدف إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن رمضان يعد توقيتاً مثالياً لهذه الأنشطة، نظراً لما يحمله من معاني الرحمة والتآخي بين أفراد المجتمع.