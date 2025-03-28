تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت في الفجيرة استعداداً للعيد

كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن استكمال استعدادات البلدية كافة لاستقبال عيد الفطر السعيد لعام 2025، حيث تم تعزيز فرق التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة، وتكثيف جهود الإشراف والمراقبة في الأسواق المتعلقة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات الغذائية، بما يضمن سلامة الأغذية الأكثر استهلاكاً خلال العيد، لضمان حماية المستهلك.

وبين أن هذه الجهود أسفرت عن تفتيش 1933 منشأة خلال الفترة التحضيرية للعيد، إلى جانب تنفيذ حملات موسعة للحفاظ على نظافة الطرق والمرافق العامة، كما قامت بتجهيز المصليات والتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المصلين صباح العيد، حيث انتهت البلدية من تزيين شوارع الإمارة ومداخلها الرئيسة والمناطق التابعة لها بإنارة احتفالية، استعداداً لاستقبال العيد بأجواء مبهجة.

وأكد الأفخم أن البلدية تحرص على تقديم أفضل مستويات الخدمة والرفاهية للسكان والزوار خلال مختلف المناسبات، حيث تم تنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال هذه الفترة على المنشآت الغذائية والأسواق، كمحال بيع الحلويات والمحامص وجميع المنشآت الخاصة ببيع وتصنيع وتغليف وعرض المواد الغذائية في الأسواق، إلى جانب الرقابة على مختلف أنواع الأغذية واللحوم والخضراوات والفواكه المعروضة، نظراً للإقبال المتزايد عليها خلال العيد، وذلك لضمان التزام المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن فرق التفتيش قامت بزيارات ميدانية وحملات لمراكز وصالونات التجميل الرجالية والنسائية في مختلف أنحاء الإمارة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد والأدوات المستخدمة، إلى جانب تكثيف الرقابة على محلات الجزارة والملاحم وسوق المواشي.