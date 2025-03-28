«بنك الإمارات للطعام» يطلق مبادرة لاستخدام فائض الغذاء بطرق مبتكرة

نظم بنك الإمارات للطعام مبادرة «فائض الخير» بالتعاون مع قناة «فتافيت الفضائية» بهدف إعادة استخدام فائض الطعام بطرق إبداعية ومستدامة، وتقوم فكرة المبادرة على إعداد 6 حلقات تلفزيونية بخمس لغات مختلفة (العربية، الإنجليزية، الإثيوبية، الإندونيسية، والأوردية) تتضمن وصفات جديدة ومبتكرة عبر محتوى مرئي واحترافي بمشاركة طهاة ومتطوعين وفئات متنوعة من خلفيات ثقافية متعددة لضمان وصول الرسالة إلى أوسع شريحة ممكنة، وتحقيق تأثير مستدام في مجال الحد من الهدر الغذائي.

وتعد مبادرة «فائض الخير» إحدى المبادرات الفرعية لمبادرة «بالعطاء نجتمع» التي أطلقها بنك الإمارات للطعام لتوفير 7 ملايين وجبة طعام وتوزيعها على المستحقين داخل وخارج الدولة خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز ثقافة حفظ النعمة، والحد من هدر الغذاء، وإعادة استخدام الفائض منه بطرق مستدامة.

ويهدف البنك من خلال المبادرة إلى تغيير السلوك الاستهلاكي وتشجيع شرائح المجتمع على الاستغلال الأمثل لفائض الطعام وخلق وصفات جديدة بدلاً من تلف وهدر الطعام، إضافة إلى الحصول على تجاوب من قبل العديد من المدارس وقطاعات التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد تنظيم برامج التوعية والمسابقات المتنوعة،.

وتعزيز مشاركة هذه القطاعات في التبرعات الغذائية من فائض الطعام لديهم. كما تعاون بنك الإمارات للطعام مع إحدى المدارس لتنظيم مبادرة مجتمعية تكاتفت من خلالها جهود المعلمين والطلبة لتوفير سلال الخضار والفواكه لنحو 250 من الأسر المستحقة وتوزيعها عليهم، في خطوة تعكس قيم الخير، والمسؤولية المجتمعية والحرص على تنفيذ الأعمال الخيرية والإنسانية التي تبرز الصورة المشرقة للتلاحم والتماسك المجتمعي بين جميع القطاعات.