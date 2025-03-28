«بطولات الجاهلي».. موروث بأجواء تنافسية

عروض متنوعة ومنافسات فردية قوية تتضمنها النسخة الأولى من بطولات الجاهلي للألعاب الشعبية، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في قلعة الجاهلي بمنطقة العين الخضراء. ويجتهد طاقم العمل المشرف على البطولة في التعريف بالألعاب الشعبية وخلق أجواء تنافسية خلال الشهر الفضيل في قلعة الجاهلي.

حيث تم تجهيز الموقع في القلعة بكل ما يلزم وتم إعداد معرض يتناول سرد التفاصيل المتعلقة بكل لعبة. ومن أبرز تلك الألعاب الدحروي، والكرابي، ونط الحبل، وغير ذلك. وفي هذا الإطار قال ياسر النيادي، رئيس وحدة برامج المشاركة المجتمعية بإدارة المواقع الثقافية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: «نحرص فعلياً للجمع ما بين المعرفة والثقافة والتطبيق العملي للألعاب الشعبية، وسط أجواء حماسية تتنافس من خلالها الفرق للوصول إلى النتائج النهائية، وفي الوقت نفسه تتيح للجمهور المشاركة فيها».

وأضاف:«نعم، تسهم الألعاب الشعبية في بناء ذاكرة المجتمع، وهي جانب مهم من تراث الدولة، وعادات المجتمع التي تتوارث جيلاً بعد جيل».