رأس الخيمة تعيد تشكيل الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات

بناءً على قرار اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بإعادة تشكيل الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات بالإمارة برئاسة العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة؛ ترأس العميد النقبي اجتماع الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات بالإمارة، الذي عُقد في قاعة الاجتماعات الكبرى في إدارة العمليات بحضور الأعضاء على مستوى الإمارة.

واستعرض الاجتماع أهم الأمور المتعلقة بآلية العمل والمسؤوليات المنوط بها الفريق بتشكيله الجديد، إلى جانب اطلاع الحضور على أجندة الاحتفالات والفعاليات التي سيتولى الفريق مسؤولية تنفيذها والإشراف عليها وتأمينها خلال الفترة المقبلة.

وأكد العميد النقبي، خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المتبعة؛ لتأمين مختلف الفعاليات والاحتفالات التي تشهدها الإمارة عبر توفير أفضل السبل؛ لضمان خروجها بالشكل المطلوب، مع التقيد باتباع التدابير الوقائية اللازمة كافة.

والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة؛ لتوفير البيئة الأمنية المنشودة لهذه الاحتفالات، بما يحقق أهداف وزارة الداخلية ويحافظ على أقصى درجات السلامة للحضور والمشاركين فيها على حد سواء.

وأشاد بجهود أعضاء الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة السابق، وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم وفق أعلى المعايير وبما يلبي تطلعات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الحريصة دائماً على توفير أشكال الدعم «اللوجستي» كافة لمختلف فعاليات الإمارة واحتفالاتها، داعياً الفريق الجديد إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون بما يصب في بوتقة إنجاح فعاليات واحتفالات الإمارة وخروجها بصورة مشرّفة.