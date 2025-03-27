«موارد الفجيرة الطبيعية» تنفذ 6 مبادرات مجتمعية

نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 6 مبادرات مجتمعية وتطوعية خلال شهر رمضان، تتوافق مع قيم الشهر الفضيل، وتجسد قيم العطاء والتراحم وترسخ ثقافة البذل والعطاء في المجتمع الإماراتي.

وقال المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، إن خطة تنفيذ المبادرات لهذا العام تميزت عن السنوات الماضية، حيث حرصت المؤسسة على إشراك جميع موظفيها وعدد من شركائها، بالإضافة إلى متطوعين من أفراد المجتمع، بهدف ترسيخ مبادئ الولاء والانتماء وتعزيز روابط التعاون والإخاء والوئام بين مختلف شرائح المجتمع.

وأكد أن أولى مبادرات المؤسسة في الشهر الكريم انطلقت تحت شعار «المير الرمضاني» وتضمنت تجهيز صناديق تحتوي على المواد الغذائية الأساسية بتوزيع 100 صندوق لكل عامل في المؤسسة، إلى جانب مبادرة تجهيز وتوزيع وجبات كسر الصيام التي تمثلت في تعبئة ما يقارب 300 وجبة كسر الصيام وتوزيعها على مرتادي الطريق وعلى سائقي المركبات والشاحنات، وذلك بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية من خلال حملة رمضان أمان وبالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية.

ولفت إلى أن المؤسسة نفذت 4 موائد إفطار في مراكز خدمات المؤسسة مستهدفة فئة العمال والعاملين في المنشآت التي تعمل تحت مظلة المؤسسة في جميع مراكز الخدمة التابعة لها، كما نفذت مبادرة «ساعة تطوع» بمنح كل موظف 30 ساعة تطوع طول شهر رمضان كل يوم ساعة وتدعم هذه المبادرة مستهدفات عام المجتمع، حيث منحت المؤسسة كافة موظفيها ساعة تفريغ للقيام بعمل تطوعي خيري بمشاركة أبنائهم.

وأشار إلى أن مبادراتهم تضمنت خلال شهر رمضان فعالية «مسابقات رمضان مع صخر» التي أطلقتها عبر منصتها في التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل شخصيتها الافتراضية «صخر» تمثلت في طرح أسئلة تثري الثقافة والمعلومات حول مواضيع متنوعة.