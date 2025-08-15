Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

24 أغسطس آخر موعد للتسجيل في «يوم بلا حوادث»

undefined's profile picture

موفق محمد

أبوظبي
أحمد الصم النقبي
أحمد الصم النقبي

أكد مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، تشمل المسجلين عبر موقعها الإلكتروني إلى حين نهاية يوم الـ24 من أغسطس الجاري فقط.

مشيراً إلى أن الملتزمين سيحصلون بجانب خصم النقاط على شهادة صادرة وموقعة من وزارة الداخلية.

وأفاد العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي - وزارة الداخلية، أن المبادرة تهدف إلى غرس ثقافة الالتزام المروري لدى جميع مستخدمي الطريق، وتحقيق رؤية الإمارات للوصول إلى «صفر وفيات مرورية».