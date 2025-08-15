24 أغسطس آخر موعد للتسجيل في «يوم بلا حوادث»

أكد مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، تشمل المسجلين عبر موقعها الإلكتروني إلى حين نهاية يوم الـ24 من أغسطس الجاري فقط.

مشيراً إلى أن الملتزمين سيحصلون بجانب خصم النقاط على شهادة صادرة وموقعة من وزارة الداخلية.

وأفاد العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي - وزارة الداخلية، أن المبادرة تهدف إلى غرس ثقافة الالتزام المروري لدى جميع مستخدمي الطريق، وتحقيق رؤية الإمارات للوصول إلى «صفر وفيات مرورية».