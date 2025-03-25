فريق «عطاء حمدان التطوعي» يكرم 30 أماً متطوعة وأبناءهن

أطلق فريق عطاء حمدان التطوعي المسجل في هيئة تنمية المجتمع بدبي مبادرة «الأم نبض العطاء» تكريماً لأمهات المتطوعين بمناسبة عيد الأم، وذلك في حفل أقيم بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث تم تكريم 30 أماً مع أبنائهن المتطوعين من مختلف الجنسيات، بحضور منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي وحشد من المتطوعين والمكرمين.

وأكدت منى خليفة حماد، أهمية المبادرة في تسليط الضوء على دور الأم في دعم أبنائها وتحفيزهم للعمل التطوعي، قائلة: «إن المبادرة تمثل تقديرنا العميق للأمهات اللواتي يُعتبرن الدعامة الأساسية في مجتمعاتنا، فهي التي تنقل قيم العطاء والتضحية إلى الأبناء، وتلهمهم للمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن والمجتمع».

وأعرب أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، عن فخره بالحدث وإيمانه بالدور الحيوي للأم في بناء مجتمع متماسك. مضيفاً، إن تكريم أمهات المتطوعين ليس مجرد احتفال بيوم الأم، بل هو اعتراف بدورهن الجوهري في دعم وتعزيز روح العمل التطوعي الذي يشكل عماد تنمية مجتمعنا. وتنسجم هذه الفعالية مع «عام المجتمع» الذي وجه بتخصيصه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، ويتقاطع مع أهدافه الرامية إلى تعزيز تماسك ولحمة المجتمع وعلى رأسها الأسرة.

وجاءت مبادرة «الأم نبض العطاء» لتعبر عن الامتنان العميق لكل أم ساهمت في إلهام أبنائها نحو خدمة الوطن، إذ شكلت مناسبة للتلاقي والتعبير عن التقدير لهذا الدور الحيوي الذي يتخطى حدود العائلة ليصل إلى صميم العمل التطوعي في المجتمع.