متطوعون ومتخصصون: العمل الإنساني والخيري إرث زايد للأجيال

أكد عدد من المتخصصين ورؤساء الفرق التطوعية في الدولة، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة مهمة يعملون من خلالها على ترسيخ أسمى القيم الإنسانية النبيلة في مجتمع دولة الإمارات، والعمل من خلالها على تعزيز مكانة الدولة وطناً عالمياً للخير والعطاء والتسامح، وهي القيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى أصبح العمل الخيري والإنساني في الإمارات مبدأ أصيلاً وقيمة إنسانية نبيلة يؤمن بها أبناء الوطن.

وفي هذا الإطار قال محمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي: «لقد قمنا في يوم زايد للعمل الإنساني بتوزيع 300 وجبة على الأسر المتعففة والعمال، وذلك تجسيداً لقيم الخير والبذل والعطاء، كما أطلقنا خلال شهر رمضان المبارك العديد من المبادرات الخيرية سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الرحمة والتسامح، والتأكيد على أن نهج القائد المؤسس ومآثره العظيمة في العمل الخيري والإنساني راسخة في دولة الإمارات التي تواصل مد يد العون لجميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة».

ومن جانب آخر، وتحت رعاية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، وضمن مبادرات «أطعم تؤجر» الرمضانية، حرص أعضاء وعضوات الفريق على توزيع 500 وجبة إفطار على العمال في مدينة العين.

وقالت ليلى الحوسني، المنسق الإعلامي والميداني للفريق: «إن العمل الإنساني بات جزءاً من تاريخ وقيم وثقافة دولة الإمارات، فمنذ عهد المغفور له الشيخ زايد، الذي علمنا حب العطاء، حتى يومنا هذا، فإننا نمضي تحت مظلة قيادتنا الرشيدة بذات الكرم والبذل والعطاء».

كما نظمت جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة احتفالية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، بعنوان «حب ووفاء لزايد العطاء»، برعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وعوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان.

وفي إطار توجيهات رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي جلسة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، ضمن مبادرة «تطوعك انتماء» بمقر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.

وأكدت مريم الشامسي، الأمين العام للمؤسسات، الدور الذي يقوم به المتطوعون من تجسيد لنهج القائد المؤسس من خلال عملهم التطوعي والإنساني.

واستهلت الجلسة الحوارية بإبراز أهمية العمل التطوعي والمساهمة في خدمة المجتمع.