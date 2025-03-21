«العلوم الإنسانية والشباب» تسلط الضوء على القيم الإماراتية

اختتم مجلس العين للشباب بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مبادرة «العلوم الإنسانية والشباب»، التي جاءت تحت شعار «قيم مجتمعية»، بهدف تسليط الضوء على القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الروابط المجتمعية، من خلال 3 جلسات حوارية تفاعلية جمعت نخبة من المتخصصين والمتحدثين والشباب.

واختُتمت المبادرة بجلسة جاءت بعنوان «الأسرة الركيزة الأولى لبناء المجتمع»، حيث تمت مناقشة دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام. وأدار الجلسة هزاع العزيزي، عضو مجلس العين للشباب، واستضاف فيها الدكتور محمد نوح القضاة، عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والذي تحدث عن أهمية التماسك الأسري، وتأثيره على استقرار المجتمع وتعزيز القيم الوطنية.

وعقدت خلال مبادرة «العلوم الإنسانية والشباب»، جلستين، حملت الأولى عنوان «الشباب والقيم المجتمعية، رسالة وطنية لبناء المستقبل». وأما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان «إرث زايد، قيم خالدة ومسيرة ملهمة.