يوسف محمد لـ «البيان»: إشادة الشيخ محمد بن راشد وسام فخر وحافز للعطاء



أعرب يوسف محمد عبدالله عن سعادته الغامرة بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعكس تقدير القيادة الرشيدة لأبنائها في ميدان العمل وما يقومون به من جهد في خدمة الناس.

وأوضح أن كلمات سموه تعد وسام فخر واعتزاز، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على متابعة فرق العمل في مختلف مواقعهم ومستوياتهم الوظيفية، مشيراً إلى أن الصورة التي نشرها سموه له خلال أداء مهامه كانت مفاجئة، وتؤكد اهتمام سموه بتحفيز الموظفين وتشجيعهم على تقديم صورة مشرفة تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص.

وأشار إلى أنه التحق بالعمل في مراكز تسجيل وفحص المركبات التابعة لشركة «إينوك» قبل عام ونصف، متنقلاً بين مراكز عدة إلى أن استقر في مركز القصيص قبل شهر ونصف، حيث يؤدي مهامه كسفير السعادة في المركز باستقبال العملاء، والتأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة لإنجاز معاملاتهم ومن ثم إرشادهم إلى كاونترات الخدمة أو مساعدتهم في إنجاز معاملاتهم عبر الموقع والتطبيق الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وأوضح أن دوره في استقبال المتعاملين وتقديم الإرشادات لهم يجسد توجيهات القيادة الرشيدة، التي تحث على تسهيل الإجراءات وإسعاد الناس، مضيفاً أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ستظل حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المجتمع، وهي ليست مجرد تقدير لجهود فردية، بل هي رسالة تحفيزية تشجع جميع العاملين على مواصلة العطاء والإخلاص في خدمة الوطن لتحقيق رؤية سموه التي تضع سعادة الإنسان في مقدمة الأولويات.