عضو بـ «الوطني»: 460 ساعة سنوياً يقضيها الموظف في زحمة الطريق بين دبي والشارقة

أكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة إسراع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بوضع حلول عاجلة وناجعة لمشكلة الازدحام المروري الواقع على الطريق الاتحادي الرابط بين إمارتي دبي والشارقة.

وقال الحمادي: «أظهرت دراسة إحصائية قامت بإجرائها لاحتساب عدد الساعات المهدرة على الطريق الرابط بين إمارة دبي والشارقة، بأن القيادة خلال ساعات العمل الرسمية، لمسافة 15 كيلومتراً، طول عام، يتحمل خلالها الموظف ما مجموعة 460 ساعة قيادة تساوي ما بين 57 إلى 60 يوم عمل عند قسمتها على ساعات العمل اليومية والمقدرة بنحو 8 ساعات».

جاء ذلك تعقيباً على الرد الذي قدمه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي: «إن التحديات التي فرضها الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، لا يقتصر على الوقت المهدر، وإنما طال العديد من الجوانب الاجتماعية لمرتادي الطريق.

فهنالك موظفون في المؤسسات والوزارات الاتحادية، يبدؤون رحلة ذهابهم إلى مقار عملهم بعد صلاة الفجر، بهدف تجنب الوقوف في الازدحام المروري، ويعودون إلى منازلهم بعد الساعة 8 مساء، وبالتالي فإن حياتهم الاجتماعية والأسرية مع باقي أفراد أسرهم باتت شبه معدومة».

وتابع: «هنالك موظفون يضطرون بعد انتهاء ساعات العمل إلى البقاء في إمارة دبي لساعات انتظاراً لهدوء حركة السير ومن ثم العودة إلى منازلهم، كما أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين أصبحوا يستأجرون شققاً مؤقتة ومساكن مشتركة في دبي حرصاً على التزامهم بالدوام الرسمي».