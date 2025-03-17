المبادرات التطوعية في رمضان تعزز القيم الاجتماعية والإنسانية

أكدت الفرق التطوعية المعتمدة في الدولة أهمية المسؤولية المجتمعية والمشاركة في المبادرات الإنسانية في شهر رمضان المبارك، والتي تجسد أسمى المعاني التي يتسم بها المجتمع الإماراتي، لا سيما بذل الخير والعطاء، تزامناً مع رؤى وأهداف عام المجتمع.

وأشارت الفرق إلى تنظيم وإطلاق برامج ومبادرات استثنائية تؤكد في حد ذاتها على ضرورة تعزيز العديد من القيم الاجتماعية، كالتعاون والتآزر الإنساني والتراحم.

ثقافة التطوع

وقال محمد حمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي: يحرص أعضاء الفريق على تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات على عمل الخير في شهر الخير، حيث نظم الفريق مؤخراً مبادرة «جمعة الخير 2»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بقسم الشرطة المجتمعية، بتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وشهدت المبادرة مشاركة عدد 50 متطوعاً حرصوا على توزيع الوجبات، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، في مشهد يعكس روح التلاحم والتآخي، التي يتميز بها المجتمع.

وأشار المهندس جابر بطي الأحبابي، رئيس فريق الوطن التطوعي إلى إطلاق مبادرة «فطوركم علينا» في موسمها الرمضاني التاسع، والتي تهدف إلى توزيع 1700 وجبة إفطار يومية على الأسر المتعففة وأسر مرضى السرطان وعدد من الفئات المستهدفة كالعمال والمسلمين الجدد في شهر رمضان المبارك، وتحديداً في 21 منطقة في العين، وبمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة.

وأضاف: نسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في بيان أهمية المسؤولية المجتمعية، والمشاركة في المبادرات والحملات الإنسانية التي تجسد قيم ديننا الإسلامي الحنيف، والتأكيد أيضاً على أهمية العطاء، وفي إطار تعزيز أواصر العلاقات الإنسانية تجاه الآخرين.

وأفادت سمية الكثيري، رئيسة فريق «أبشر يا وطن التطوعي» بمشاركة 500 متطوع ومتطوعة في توزيع 500 وجبة «كسر الصيام» يومياً في منطقة العين عبر تقاطع الجيمي مول.

وأوضحت أن المتطوعين يجسدون صورة رائعة للعمل الإنساني الراقي، إذ نجدهم بمختلف الأعمار والفئات من كبار وصغار وأصحاب الهمم يقومون بعمليات توزيع الوجبات بسعادة بالغة على السائقين.

وقالت سلام القاسم، منسق فريق «عونك يا وطن التطوعي»: قام الفريق بتجهيز 1000 صندوق مير رمضاني، وتوزيعها على الأسر المتعففة والعمال بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتفعيلاً لدوره في عام المجتمع، ويأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وضمن حملة الفريق السنوية التي ينظمها قبيل الشهر الفضيل، موضحة أن فريق «عونك يا وطن التطوعي» يسعى جاهداً لنشر القيم الإنسانية، من خلال تبني البرامج الخيرية .