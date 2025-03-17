موائد «خيرية الفجيرة» تستقبل 7 آلاف صائم يومياً

كشف معالي سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن موائد إفطار الصائم، التي تقيمها جمعية الفجيرة الخيرية ضمن مشاريعها الرمضانية، تستقبل 7 آلاف صائم يومياً في الشهر الفضيل في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، مؤكداً أن الجمعية نجحت مع انتصاف الشهر الكريم، في توزيع 105 آلاف وجبة صائم على المحتاجين وذوي الدخل المحدود وشريحة العمال.

وأضاف الرقباني أن الجمعية تنفذ هذا العام مشروع إفطار الصائم بالتعاون مع مركز غرس للتمكين الاجتماعي وتشجيعاً من الجمعية للأسر المنتجة المواطنة، حيث تم إسناد تنفيذ المشروع بنسبة 44 % لعدد 52 من الأسر المنتجة المدربة والمؤهلة، تقدم 3.050 ثلاثة آلاف وخمسون وجبة يومياً، وذلك من إجمالي 7 سبعة آلاف وجبة إفطار صائم وكسر الصيام توزع يومياً في 41 موقعاً لإفطار الصائمين، بالإضافة إلى 3 مواقع لكسر الصيام موزعة على أنحاء الفجيرة ودبا، وذلك تحت إشراف بلدية الفجيرة لضمان توافر اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وتشارك في عمليات التوزيع فرق عمل الجمعية إلى جانب متطوعين من منصة متطوعي الإمارات.

وأشار إلى أن مشروع إفطار الصائم يستهدف توزيع 210 آلاف وجبة إفطار صائم بنهاية شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى الانتهاء من توزيع المير الرمضاني على الأسر المستحقة.

وأكد الرقباني أن الجمعية وللعام الخامس على التوالي، توفر خدمة الخريطة التفاعلية لمشروع إفطار الصائم في شهر رمضان التي تغطي جميع مناطق إمارة الفجيرة، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين والمتبرعين.