شرطة رأس الخيمة السياحية تعالج 74 ملاحظة واستفساراً

أكد الرائد غانم السويدي، رئيس قسم الشرطة السياحية بشرطة رأس الخيمة، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تعزيز سمعة الإمارة كونها وجهة سياحية موثوقة ومفضلة أمنياً وحيوياً، وذلك من خلال تضافر الجهود، ووضع أفضل الخطط الأمنية والبرامج للحفاظ على أمن وسلامة المنشآت السياحية والسياح، وتعزيز تجربتهم السياحية في الإمارة.

وأوضح أن القسم يعمل على تقديم أجود الخدمات السياحية الأمنية في الإمارة على مدار الساعة، من خلال تقديم النصائح والإرشادات التوعوية إلى السياح ومعالجة التحديات التي قد تواجه جمهور السياح، حيث تعامل خلال النصف الأول من العام مع 74 ملاحظة واستفساراً واردة من السياح، و85 حالة ميدانية في مجال نشر التوعية والإرشاد السياحي، فيما تم تسيير الدوريات السياحية بمعدّل متوسط 750 ساعة خلال الشهر الواحد، والمشاركة في 14 فعالية سياحية.

وأضاف أنه «تعزيزاً لتطوير أداء الأمن السياحي يقدم قسم الشرطة السياحية بشرطة رأس الخيمة صورة متكاملة، ترجمها على أرض الواقع بتقديم أفضل الحلول والخدمات والتسهيلات الشرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والسياح».